Замначальника омской ЛИУ № 2 обвинили во взятках от богатых заключенных

Городу55 стали известны подробности уголовного дела на заместителя начальника омской Лечебно-исправительной колонии № 2 Александра Твардовского. Неизвестные нюансы этой истории рассказал руководитель второго отдела по расследованию особо важных дел СКР по Омской области Михаил Зайцев.
«Обвиняемый чуть ли не сам ездил по колониям Омской области и подбирал состоятельных заключенных. После этого всеми правдами и неправдами уговаривал их перевестись в ЛИУ № 2. Кого-то заманивал облегченными условиями содержания, а кому-то и угрожал: мол, останешься здесь — сделаю так, что хуже будет», – рассказал Городу55 Михаил Зайцев.
В итоге заключенные соглашались, после чего их переводили в ЛИУ № 2, где с ними уже начинали работать посредники Твардовского, в основном из числа осужденных.
«Родственникам этих посредников на карты и другими способами те самые богатые заключенные (опять же через близких и друзей) переводили различные суммы, от 100 до 200 тысяч рублей», – пояснил Зайцев
На данный момент, по данным следствия, уже установлено 10 эпизодов взяточничества, но это только за два последних года, а следователи намерены «копнуть» и поглубже, так что не исключено, что общая сумма может увеличиться.
При этом сам Александр Твардовский вину не признает и уверяет, что брал деньги, дескать, на нужды самой колонии.
«Обвиняемый пытается заверить нас, что деньги, дескать, были нужны на ремонт самого учреждения, но для нас это все равно взятка. (Подробнее, почему это взятка, Город55 объяснял на примере дела замминистра Владимира Сычева) . Что-то в колонии на эти деньги и правда делалось, но сути это не меняет: например, установил ты в кабинете дверь — значит, улучшил свое рабочее место, получил выгоду, а деньги на эту дверь — с помощью угроз и насилия или обещаниями некой выгоды взяткодателям», – объясняет руководитель следственного отдела.
Как пояснил Зайцев, спонсорской помощи для различных госструктур у нас в стране не существует, а если и есть, то это очень сложная и трудоемкая процедура. Все остальное однозначно будет трактоваться как взятка.