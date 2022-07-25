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В начале недели несколько регионов РФ накроют проливные дожди

В начале недели несколько регионов РФ накроют проливные дожди

Сегодня, 14:32
Фото: pxhere.com
Ливни пройдут в Курской, Брянской и Орловской областях.

В нескольких российских регионах в начале недели пройдут проливные дожди, сообщает 360tv.ru со ссылкой на ТАСС и на прогноз научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

Проливные дожди придут в Курскую, Брянскую, Орловскую, Ленинградскую, Псковскую и Новгородскую области. Кроме того, сильные дожди накроют Приморский край и Крым.

По словам Романа Вильфанда, обильные осадки прогнозируются преимущественно к западу от столицы России. В Орловской, Брянской и Курской областях в понедельник ожидается гроза, сильный дождь, ветер с порывами до 10 метров в секунду. В Псковской, Ленинградской и Новгородской областях с 25 по 27 июля ожидается гроза, ветер и сильный дождь.

В Крыму, как отмечает научный руководитель Гидрометцентра, обильные осадки ожидаются в понедельник и во вторник, вместе с грозами и градом. Кроме того, ожидается сильный ветер, порывы которого могут достигать 25 метров в секунду.

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