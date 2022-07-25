В начале недели несколько регионов РФ накроют проливные дожди

По словам Романа Вильфанда, обильные осадки прогнозируются преимущественно к западу от столицы России. В Орловской, Брянской и Курской областях в понедельник ожидается гроза, сильный дождь, ветер с порывами до 10 метров в секунду. В Псковской, Ленинградской и Новгородской областях с 25 по 27 июля ожидается гроза, ветер и сильный дождь.