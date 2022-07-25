В Хабаровском крае раскрыли группировку лжематерей

В Хабаровском крае сотрудники правоохранительных органов раскрыли мошенническую схему с получением пособий и социальных выплат на 20 млн рублей, пишет 360tv.ru со ссылкой на пресс-службу краевого УМВД. Женщины находили лжематерей и на них оформляли пособия и материнский капитал.
Группировку мошенников возглавляли 39-летняя женщина из Хабаровска и ее 37-летняя подельница. Женщины отыскали подставных матерей, вместе с ними обратились в местные отделы ЗАГС, чтобы получить свидетельства о рождении, представившись свидетельницами. Они получали материнский капитал, пособия, выплаты, часть средств они оставляли себе, а часть отдавали мошенницам.
Как выяснили следователи, в период с января 2022 по ноябрь 2021 года группировка лжематерей совершила в общей сложности 23 подобные операции на сумму в 20 млн рублей. К настоящему моменту расследование завершено, участницы дела заключили досудебное соглашения и находятся под подпиской о невыезде. Их может ждать наказание в виде лишения свободы на 10 лет.