В Хабаровском крае раскрыли группировку лжематерей

Как выяснили следователи, в период с января 2022 по ноябрь 2021 года группировка лжематерей совершила в общей сложности 23 подобные операции на сумму в 20 млн рублей. К настоящему моменту расследование завершено, участницы дела заключили досудебное соглашения и находятся под подпиской о невыезде. Их может ждать наказание в виде лишения свободы на 10 лет.