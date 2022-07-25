Установился штиль. Ночью Омск накрыла страшная вонь

Вчера вечером, 24 июля, в Омске объявили режим неблагоприятных метеорологических условий. Ветер стих, установился штиль. Во время режима НМУ вредные вещества плохо рассеиваются. Из-за чего омичи могут чувствовать неприятные запахи.
В паблике «Проект «Дыши» Омск» горожане рассказали, что начали чувствовать выбросы за пару часов до наступления режима неблагоприятных метеоусловий. Жители ощущали запах гари, газа, канализации, ацетона и краски. Неприятные запахи чувствовались на улицах Завертяева, проспекте Мира, Космическом проспекте, Харьковской, Мельничной и в микрорайоне Входной.