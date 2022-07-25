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Установился штиль. Ночью Омск накрыла страшная вонь

Установился штиль. Ночью Омск накрыла страшная вонь

Сегодня, 07:38
Фото: 1MI

Омичи пожаловались на запахи гари и газа во время режима «черного неба»

Жители пожаловались в соцсетях на удушающие запахи.

Вчера вечером, 24 июля, в Омске объявили режим неблагоприятных метеорологических условий. Ветер стих, установился штиль. Во время режима НМУ вредные вещества плохо рассеиваются. Из-за чего омичи могут чувствовать неприятные запахи.

В паблике «Проект «Дыши» Омск» горожане рассказали, что начали чувствовать выбросы за пару часов до наступления режима неблагоприятных метеоусловий. Жители ощущали запах гари, газа, канализации, ацетона и краски. Неприятные запахи чувствовались на улицах Завертяева, проспекте Мира, Космическом проспекте, Харьковской, Мельничной и в микрорайоне Входной.

Фото: Город55
#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омск#Выбросы
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