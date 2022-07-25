Город55
ГлавноеВсе новости

Центробанк России планирует снова печатать купюры номиналом в 10 рублей

Вчера, 15:14
В обороте в Российской Федерации вновь могут появиться купюры в 5 и 10 рублей. Об этом проинформировал зампред Центробанка РФ Сергей Белов.

Чеканить монеты – чересчур дорого, заявил официальный представитель национального финансового регуляторы страны. Выпускать купюры начнут в конце текущего года. Pravda.Ru пишет об этом со ссылкой на "Известия".

В период нулевых годов банкноты номиналом в 5 и 10 рублей были в активном обращении, напомнил Белов. Они были весьма востребованы, однако, быстро изнашивались. Именно по этой причине их решили заменить монетами. Производство их обходится дороже, между тем, металлические деньги более долговечны, отметил зампред ЦБ РФ.

Технологии выпуска купюр изменились, и бумажные день стали служить дольше. Таким образом, стал возможным частичный отказ от чеканки. Металлические деньги из оборота не исчезнут, их просто планируют "разбавить" бумажными, резюмировал Белов.

#Светлана Павлова
Подпишитесь
Особо важные дела. Кипр для Солдатовой, беседы Вагнера и Шипилова и богатые сидельцы
Вчера, 15:42
Следствие озвучило тайные переговоры омских дорожников Вагнера и Шипилова
Вчера, 12:16
«Так и не раскаялся»: омский стрелок, ранивший детей, отказался от показаний
Вчера, 15:59
Омский СК на транспорте: смертельная «Формула», гибель в тандеме и цистерна-убийца
Вчера, 10:15
Гроза, град и штормовой ветер. На Омскую область надвигается жуткая непогода
Непогода накроет регион сегодня днем.
Вчера, 13:26
Сэкономили 20 млн. В Омске нашли подрядчика для ремонта дороги на дублере Лукашевича
На аукцион заявились три участника, победителем стал один из них. Но название компании пока не сообщается.
Вчера, 12:14