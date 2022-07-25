Центробанк России планирует снова печатать купюры номиналом в 10 рублей

В период нулевых годов банкноты номиналом в 5 и 10 рублей были в активном обращении, напомнил Белов. Они были весьма востребованы, однако, быстро изнашивались. Именно по этой причине их решили заменить монетами. Производство их обходится дороже, между тем, металлические деньги более долговечны, отметил зампред ЦБ РФ.