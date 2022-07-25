Центробанк России планирует снова печатать купюры номиналом в 10 рублей

Чеканить монеты – чересчур дорого, заявил официальный представитель национального финансового регуляторы страны. Выпускать купюры начнут в конце текущего года. Pravda.Ru пишет об этом со ссылкой на "Известия".
В период нулевых годов банкноты номиналом в 5 и 10 рублей были в активном обращении, напомнил Белов. Они были весьма востребованы, однако, быстро изнашивались. Именно по этой причине их решили заменить монетами. Производство их обходится дороже, между тем, металлические деньги более долговечны, отметил зампред ЦБ РФ.
Технологии выпуска купюр изменились, и бумажные день стали служить дольше. Таким образом, стал возможным частичный отказ от чеканки. Металлические деньги из оборота не исчезнут, их просто планируют "разбавить" бумажными, резюмировал Белов.