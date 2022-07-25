Суд решит. Между омской управляющей компанией и владельцами «Алкостресса» возник спор

Конфликт произошел из-за кондиционера, который владельцы магазина алкогольных напитков установили над козырьком одного из подъездов. По словам истца, конденсат начал разрушать крыльцо.



Магазин находится в многоквартирном доме на улице Горячева. Обслуживающая организация не раз просила собственника «Алкостресса» демонтировать кондиционер и и привести фасад здания в первоначальный вид, - говорится в заявлении.



Управляющая компания пожаловалась, что установку кондиционера не согласовали ни с обслуживающей организацией, ни с собственниками. Кроме того, зимой из-за нельзя было очистить козырек от снега. А летом конденсат начал разрушать крыльцо у входа в подъезд и отмостку дома.



Суд встал на сторону обслуживающей организации и обязал собственника торговой точки демонтировать кондиционер и восстановить фасад.