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Суд решит. Между омской управляющей компанией и владельцами «Алкостресса» возник спор

Суд решит. Между омской управляющей компанией и владельцами «Алкостресса» возник спор

Вчера, 18:47
Фото: 1MI
Ссора произошла из-за кондиционера над козырьком одного из подъездов.

В Омске между управляющей компанией и администрацией торговой сети "Алкостресс" случился спор. Дело дошло до арбитражного суда.

Конфликт произошел из-за кондиционера, который владельцы магазина алкогольных напитков установили над козырьком одного из подъездов. По словам истца, конденсат начал разрушать крыльцо.
 
Магазин находится в многоквартирном доме на улице Горячева. Обслуживающая организация не раз просила собственника «Алкостресса» демонтировать кондиционер и и привести фасад здания в первоначальный вид, - говорится в заявлении.
 
Управляющая компания пожаловалась, что установку кондиционера не согласовали ни с обслуживающей организацией, ни с собственниками. Кроме того, зимой из-за нельзя было очистить козырек от снега. А летом конденсат начал разрушать крыльцо у входа в подъезд и отмостку дома. 
 
Суд встал на сторону обслуживающей организации и обязал собственника торговой точки демонтировать кондиционер и восстановить фасад. 

#Любовь Фёдорова#Новости#Омск#Суд#Арбитражный суд
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