«Синие Ведёрки»: ужесточение наказания за вождение без прав направлено на маргиналов

Интересна в законе - формулировка. Сколько действует подобная мера. Сказано - «ранее привлеченный». Это может быть и 10 лет и 20 лет. В РФ срок привлечения по КоАП — год, однако если человека уже привлекали, то тогда он числится ранее привлеченным. Иначе это все может привести к тому, что наказывать будут не тех, кого следует, резюмировал координатор движения «Синие Ведёрки».