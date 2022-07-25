«Синие Ведёрки»: ужесточение наказания за вождение без прав направлено на маргиналов

Поправки в закон позволят заводить уголовные дела на наиболее маргинальных граждан. Об этом пишет NEWS.ru.
25 июля текущего года в России начали действовать поправки в Уголовный кодекс. Они предполагают возможность зажать в тюрьму людей, систематически совершающих поездки без водительских прав. Наказание за данное нарушение достигает два года колонии.
Шкуматов пояснил, что закон ужесточили для тех лиц, которые по-хорошему не понимают. Здесь имеется в виду определенный процент маргиналов. Например, из 60 миллионов российских водителей за повторное нахождение пьяным за рулем каждый год задерживают примерно 50 000 человек. Для таких автомобилистов уголовное дело эффективно. В целом в стране 99,99% водителей являются адекватными.
Интересна в законе - формулировка. Сколько действует подобная мера. Сказано - «ранее привлеченный». Это может быть и 10 лет и 20 лет. В РФ срок привлечения по КоАП — год, однако если человека уже привлекали, то тогда он числится ранее привлеченным. Иначе это все может привести к тому, что наказывать будут не тех, кого следует, резюмировал координатор движения «Синие Ведёрки».