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«Синие Ведёрки»: ужесточение наказания за вождение без прав направлено на маргиналов

Вчера, 19:45
Координатор движения «Синие Ведёрки» и глава рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Пётр Шкуматов рассказал ради кого ужесточили наказание за управление транспортным средством без водительских прав.

Поправки в закон позволят заводить уголовные дела на наиболее маргинальных граждан. Об этом пишет NEWS.ru.

25 июля текущего года в России начали действовать поправки в Уголовный кодекс. Они предполагают возможность зажать в тюрьму людей, систематически совершающих поездки без водительских прав. Наказание за данное нарушение достигает два года колонии.

Шкуматов пояснил, что закон ужесточили для тех лиц, которые по-хорошему не понимают. Здесь имеется в виду определенный процент маргиналов. Например, из 60 миллионов российских водителей за повторное нахождение пьяным за рулем каждый год задерживают примерно 50 000 человек. Для таких автомобилистов уголовное дело эффективно. В целом в стране 99,99% водителей являются адекватными.

Интересна в законе - формулировка. Сколько действует подобная мера. Сказано - «ранее привлеченный». Это может быть и 10 лет и 20 лет. В РФ срок привлечения по КоАП — год, однако если человека уже привлекали, то тогда он числится ранее привлеченным. Иначе это все может привести к тому, что наказывать будут не тех, кого следует, резюмировал координатор движения «Синие Ведёрки».

#Светлана Павлова
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