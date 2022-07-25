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Сэкономили 20 млн. В Омске нашли подрядчика для ремонта дороги на дублере Лукашевича

Сэкономили 20 млн. В Омске нашли подрядчика для ремонта дороги на дублере Лукашевича

Сегодня, 12:14
Фото: 1MI

В Омске выбрали подрядчика для реконструкции дублера на улице Лукашевича

На аукцион заявились три участника, победителем стал один из них. Но название компании пока не сообщается.

В Омске выбрали подрядчика, который займется реконструкцией дороги-дублера на улице Лукашевича. Начальная стоимость контракта составляла 225.5 млн рублей. По данным портала госзакупок, на аукцион заявились три участника. Один из них был готов взять за свои услуги 223.2 млн рублей, а второй и третий – по 206.3 млн рублей. 

Примечательно, что хотя два участника запросили одинаковую сумму, победителем выбрали третьего участника. Какая именно организация выиграла аукцион, пока не сообщается. В результате ремонт дороги будет стоить на 19 млн рублей меньше.

#Вероника Жукова#Город#Новости#Омск#Капитальный ремонт#Ремонт дорог
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