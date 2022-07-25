Сэкономили 20 млн. В Омске нашли подрядчика для ремонта дороги на дублере Лукашевича

В Омске выбрали подрядчика, который займется реконструкцией дороги-дублера на улице Лукашевича. Начальная стоимость контракта составляла 225.5 млн рублей. По данным портала госзакупок, на аукцион заявились три участника. Один из них был готов взять за свои услуги 223.2 млн рублей, а второй и третий – по 206.3 млн рублей.
Примечательно, что хотя два участника запросили одинаковую сумму, победителем выбрали третьего участника. Какая именно организация выиграла аукцион, пока не сообщается. В результате ремонт дороги будет стоить на 19 млн рублей меньше.