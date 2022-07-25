После транспортной реформы в Петербурге появились огромные очереди

Как сообщают nation-news.ru, финишная часть транспортной реформы подразумевает стопроцентную замену коммерческих автобусов социальным общественным транспортом, который работает на газовом топливе.
Но на дороги северной столицы из запланированных 2800 новых автобусов было выведено только 1244 машины. Проблема в том, что один из производителей по причине логистических сложностей вовремя не предоставил необходимое число автобусов. Тем не менее, коммерческие маршрутки перестали обслуживать горожан.
Таким образом возник транспортный коллапс. Люди вынуждены стоять в длинных очередях с утра пораньше. Кому-то проблематично попасть на рабочее место или в учебное учреждение.
В жаркую погоду ситуация усложнилась тем, что в некоторых автобусах отсутствуют кондиционеры.
Возмущенные петербуржцы пишут негативные отзывы в Интернете.
«Реформу запустили, автобусы не готовы, запчастей нет, людей не хватает»;
«Новые автобусы пока не отображаются на картах. Сама ездила на 290 сегодня, а на карте ни самого автобуса, ни его маршрута»;
«Просто взять и отменить, это ваша реформа? В Красносельском районе автобусы ходят раз в 20 минут, собирают толпу на остановке, новые автобусы не могут полностью покрыть потребность жителей», — сообщают жители города.