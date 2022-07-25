После транспортной реформы в Петербурге появились огромные очереди

Но на дороги северной столицы из запланированных 2800 новых автобусов было выведено только 1244 машины. Проблема в том, что один из производителей по причине логистических сложностей вовремя не предоставил необходимое число автобусов. Тем не менее, коммерческие маршрутки перестали обслуживать горожан.