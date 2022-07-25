Город55
ГлавноеВсе новости
По данным ВСК чаще других на дороге рискуют владельцы внедорожников и кроссоверов

По данным ВСК чаще других на дороге рискуют владельцы внедорожников и кроссоверов

Вчера, 21:19
Toyota является лидером по числу страховых случаев по каско по итогам 6 месяцев 2022 года – об этом свидетельствует исследование Страхового Дома ВСК.

Toyota является лидером по числу страховых случаев по каско по итогам 6 месяцев 2022 года – об этом свидетельствует исследование Страхового Дома ВСК. Так, не менее 12% происшествий в компании с начала года пришлось на автомобили японского бренда. В тройку лидеров также входят Kia (10%) и Hyundai (9%), замыкают рейтинг Renault, Volkswagen (по 7%) и Mercedes-Benz (5%). Кроме того, несмотря на общее снижение количества обращений по каско, в январе-июне был зафиксирован рост на 33% страховых случаев с автомобилями китайских брендов.

Среди автомобилей марки Toyota лидерами по числу страховых случаев по каско стали Camry (33%), Rav4 (29%) и Land Cruiser (28%). Среди корейских брендов наибольшее число обращений было зафиксировано от владельцев: Kia Rio (23% среди автомобилей данного бренда), Kia Sportage (19%), Kia Sorento (11%), а также Hyundai Creta (38% среди автомобилей данного бренда), Hyundai Solaris (20%), Hyundai Santa Fe (15%).

46% происшествий с автомобилями марки Volkswagen приходится на кроссовер Tiguan, 28% обращений среди Renault поступило от владельцев Duster. Среди водителей Mercedes-Benz чаще всего в страховую компанию за компенсацией по каско обращались владельцы линейки внедорожников GLC (14%), GLE (15%) и GL (4%).

На фоне роста китайского автопарка в России, с начала года в ВСК увеличилось число обращений по каско от водителей автомобилей марки Chery (почти в 1,5 раза), Geely (в 1,4 раза) и Haval (в 1,3 раза).

Подпишитесь
Особо важные дела. Кипр для Солдатовой, беседы Вагнера и Шипилова и богатые сидельцы
Вчера, 15:42
Следствие озвучило тайные переговоры омских дорожников Вагнера и Шипилова
Вчера, 12:16
«Так и не раскаялся»: омский стрелок, ранивший детей, отказался от показаний
Вчера, 15:59
Омский СК на транспорте: смертельная «Формула», гибель в тандеме и цистерна-убийца
Вчера, 10:15
Гроза, град и штормовой ветер. На Омскую область надвигается жуткая непогода
Непогода накроет регион сегодня днем.
Вчера, 13:26
Сэкономили 20 млн. В Омске нашли подрядчика для ремонта дороги на дублере Лукашевича
На аукцион заявились три участника, победителем стал один из них. Но название компании пока не сообщается.
Вчера, 12:14