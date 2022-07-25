По данным ВСК чаще других на дороге рискуют владельцы внедорожников и кроссоверов

Toyota является лидером по числу страховых случаев по каско по итогам 6 месяцев 2022 года – об этом свидетельствует исследование Страхового Дома ВСК. Так, не менее 12% происшествий в компании с начала года пришлось на автомобили японского бренда. В тройку лидеров также входят Kia (10%) и Hyundai (9%), замыкают рейтинг Renault, Volkswagen (по 7%) и Mercedes-Benz (5%). Кроме того, несмотря на общее снижение количества обращений по каско, в январе-июне был зафиксирован рост на 33% страховых случаев с автомобилями китайских брендов.