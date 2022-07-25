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Отголоски горячего мая. В выходные в Омской области едва не сгорело два леса

Отголоски горячего мая. В выходные в Омской области едва не сгорело два леса

Вчера, 16:11
Фото: ГУ лесного хозяйства Омской области

В Омской области в выходные произошло два лесных пожара

В субботу днем горел лес в Омском районе, а в ночь на воскресенье в Азовском.

В Омской области в выходные произошло два лесных пожара. Оба возгорания потушили работники лесхозов. В субботу пожар возник в Омском районе, а в ночь с субботы на воскресенье – в Азовском.

Как рассказали в ГУ лесного хозяйства Омской области, в Омском районе горело пастбище. Огонь разошелся на площади порядка 0,1 Га. С тушением лесхоз справился за час.

А вот в Азовском районе  с огнем боролись больше 4 часов. Пожар на лес перекинулся с другой территории.

Сегодня высокий уровень пожарной опасности сохраняется в Тарском и Исилькульском районах, на остальной части региона действует 3 - средний класс. 

Напомним, что в этом году омичей уже наказывали штрафами за нарушение пожарной безопасности. Тем кто попался на нарушении правил, придется платить: физическим лицам от 15 тыс. до 30 тыс. рублей, должностным - от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, юридическим - от 100 до 400 тысяч. Причем если возникает пожар, заплатить придется еще больше. 

#Новости#Омская область#Тушение пожара#Лесной пожар#Любовь Фёдорова
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