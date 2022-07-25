Отголоски горячего мая. В выходные в Омской области едва не сгорело два леса

В Омской области в выходные произошло два лесных пожара. Оба возгорания потушили работники лесхозов. В субботу пожар возник в Омском районе, а в ночь с субботы на воскресенье – в Азовском.
Как рассказали в ГУ лесного хозяйства Омской области, в Омском районе горело пастбище. Огонь разошелся на площади порядка 0,1 Га. С тушением лесхоз справился за час.
А вот в Азовском районе с огнем боролись больше 4 часов. Пожар на лес перекинулся с другой территории.
Сегодня высокий уровень пожарной опасности сохраняется в Тарском и Исилькульском районах, на остальной части региона действует 3 - средний класс.
Напомним, что в этом году омичей уже наказывали штрафами за нарушение пожарной безопасности. Тем кто попался на нарушении правил, придется платить: физическим лицам от 15 тыс. до 30 тыс. рублей, должностным - от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, юридическим - от 100 до 400 тысяч. Причем если возникает пожар, заплатить придется еще больше.