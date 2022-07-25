Отголоски горячего мая. В выходные в Омской области едва не сгорело два леса

Напомним, что в этом году омичей уже наказывали штрафами за нарушение пожарной безопасности. Тем кто попался на нарушении правил, придется платить: физическим лицам от 15 тыс. до 30 тыс. рублей, должностным - от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, юридическим - от 100 до 400 тысяч. Причем если возникает пожар, заплатить придется еще больше.