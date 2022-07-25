Омский предприниматель попал под винт собственной моторной лодки

Posted 25 июля 2022, 08:09
Published 25 июля 2022, 08:09
Modified 25 июля 2022, 08:09
Updated 25 июля 2022, 08:09
Трагедией закончилось катание на моторной лодке по Иртышу в Горьковском районе для 38-летнего жителя Омска. Мужчина упал с судна за борт.
«В субботу, 23 июля,около 21:50 в "Горьковскую ЦРБ" доставили мужчину, у которого была диагностирована открытая черепно-мозговая травма, открытый перелом теменной кости справа, множественные резанные, рваные раны головы, плечевого пояса, а также болевой синдром», - сообщил Городу55 источник в экстренных службах.
Медики рассказали о пострадавшем силовикам, те провели проверку и выяснили, что в тот день в 20 часов пострадавший катался на моторке по Иртышу в районе деревни Саратово Горьковского района. В какой-то момент мужчина упал за борт и попал под винт.
Как выяснил Город55, пострадавший - это омский предприниматель, который некогда был учредителем и руководителем ООО «Агрокомлекс» и ООО «Сибирская топливная компания».