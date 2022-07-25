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Омский пенсионер выпал с катера и утонул

Омский пенсионер выпал с катера и утонул

Сегодня, 08:19
Фото: 1MI
По данным силовиков, мужчина просто не удержал равновесие.

В Омской области силовики разбираются во всех обстоятельствах несчастного случая на реке Иртыш, который унес жизнь 69-летнего пенсионера. 

«В субботу, 23 июля около 17:07 при катании на собственном катере «Эврика» по реке Иртыш вблизи поселка Новоомский утонул житель города Омска», — пояснил Городу55 источник в силовых структурах. 

Предварительно, во время катания омич просто не удержал равновесие и упал за борт. В данный момент тело погибшего еще не найдено. 

Добавим, как ранее сообщал Город55, в тот же день аналогичный случай произошел на Иртыше в Горьковском районе. Там с моторной лодки упал омский предприниматель. Мужчина попал под винт и получил тяжелые травмы головы и тела.

#Василий Попов#Город#Происшествия#Новости#Эксклюзивы#Омск#Омская область#Несчастный случай#Катастрофы#ЧП
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