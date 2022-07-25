Омский НПЗ посодействовал проведению масштабного турнира по шахматам

В 2022 году турнир собрал около 50 участников в день состязаний юниоров и такое же количество взрослых участников. Благодаря ОНПЗ у омских шахматистов появились современные мобильные столы для игры, а Турниры можно будет проводить городских парка и других общественных пространствах Омска.