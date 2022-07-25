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Омский НПЗ посодействовал проведению масштабного турнира по шахматам

Омский НПЗ посодействовал проведению масштабного турнира по шахматам

Вчера, 17:30
Фото: Андрей Шавин
При поддержке Омского НПЗ в рамках грантового конкурса социальных инициатив состоялся турнир «Шахматные фигуры».

В 2022 году турнир собрал около 50 участников в день состязаний юниоров и такое же количество взрослых участников. Благодаря ОНПЗ у омских шахматистов появились современные мобильные столы для игры, а Турниры можно будет проводить городских парка и других общественных пространствах Омска.

Целью проекта «Шахматные фигуры» стало создание доступных для всех омичей площадок, где все желающие могут играть в шахматы. В этом году победителями грантового конкурса стали 17 проектов активных горожан и общественных объединений. Поддержка инициатив активных жителей региона является ключевым направлением программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».

Турнир «Шахматные фигуры» разработали преподаватели ОмГТУ. Событие проводится в Омске ежегодно. В этом году соревнования прошли во внутреннем дворе одного из корпусов ОмГТУ, а в дальнейшем планируется проведение турнира шахматистов в городских парках и скверах.

«Шахматы являются игрой, доступной для всего населения, не зависимо от возраста и уровня физической подготовки. Игра позволяет в юном возрасте развивать логическое мышление, в более зрелом возрасте поддерживать процессы мышления и улучшать память. Благодаря Омскому НПЗ происходит популяризация интеллектуальных видов спорта. Теперь еще больше омичей смогут участвовать в массовых соревнованиях по шахматам, а действующие спортсмены — повышать мастерство», — отметил и. о. ректора ОмГТУ Дмитрий Маевский.

Омский НПЗ традиционно создает в регионе условия для занятий спортом. Предприятие ежегодно проводит модернизацию спортивных залов и площадок в общеобразовательных и спортивных школах. С 2013 года благодаря ОНПЗ стали появляться специализированные площадки для воркаута в разных районах города. А в центре Омска, на улице Бударина, Омский НПЗ ведет строительство первого в регионе скейт-парка.

«Омский НПЗ поддерживает реализацию множество социальных инициатив в различных сферах, определяющих качество жизни жителей всего региона. Поддержка спортивных проектов, независимо от их масштаба, является давней традицией предприятия. Создание качественной инфраструктуры для гармоничного развития подрастающего поколения и организация досуга для омичей всех возрастов всегда были приоритетной задачей ОНПЗ», — отметил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.
#Ольга Акамова#Город#Омск#Омская область
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