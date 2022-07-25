Омская область оказалась на дне очередного рейтинга регионов

Специалисты РИА «Новости» составили рейтинг регионов с наибольшей долей жителей среднего класса в 2021 и 2022 годах. Средним классом считаются семьи, которые могут купить себе автомобиль и квартиру, которая соответствует размеру семьи, а также ежегодный отпуск. После оплаты всех кредитов у такой семьи должны оставаться не менее двух прожиточных минимумов на человека.
Омская область заняла 39 строчку в рейтинге. В регионе всего 8.5% семей, которые относятся к среднему классу. В среднем по России этот показатель составляет 11.5%. Самые высокие показатели оказались у Ямало-Ненецкого автономного округа (46.6%), а самые низкие – в Чеченской республике (1.5%).