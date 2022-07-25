Город55
ГлавноеВсе новости
Омская область оказалась на дне очередного рейтинга регионов

Омская область оказалась на дне очередного рейтинга регионов

Сегодня, 14:39
Фото: 1MI

Омская область заняла 39 строчку в рейтинге регионов по числу семей среднего класса

Она заняла 39 строчку в рейтинге регионов по числу семей среднего класса.

Специалисты РИА «Новости» составили рейтинг регионов с наибольшей долей жителей среднего класса в 2021 и 2022 годах. Средним классом считаются семьи, которые могут купить себе автомобиль и квартиру, которая соответствует размеру семьи, а также ежегодный отпуск. После оплаты всех кредитов у такой семьи должны оставаться не менее двух прожиточных минимумов на человека. 

Омская область заняла 39 строчку в рейтинге. В регионе всего 8.5% семей, которые относятся к среднему классу. В среднем по России этот показатель составляет 11.5%. Самые высокие показатели оказались у Ямало-Ненецкого автономного округа (46.6%), а самые низкие – в Чеченской республике (1.5%).

#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омская область#Рейтинг
Подпишитесь
Особо важные дела. Кипр для Солдатовой, беседы Вагнера и Шипилова и богатые сидельцы
Сегодня, 15:42
Следствие озвучило тайные переговоры омских дорожников Вагнера и Шипилова
Сегодня, 12:16
«Так и не раскаялся»: омский стрелок, ранивший детей, отказался от показаний
Сегодня, 15:59
Омский СК на транспорте: смертельная «Формула», гибель в тандеме и цистерна-убийца
Сегодня, 10:15
Гроза, град и штормовой ветер. На Омскую область надвигается жуткая непогода
Непогода накроет регион сегодня днем.
Сегодня, 13:26
Сэкономили 20 млн. В Омске нашли подрядчика для ремонта дороги на дублере Лукашевича
На аукцион заявились три участника, победителем стал один из них. Но название компании пока не сообщается.
Сегодня, 12:14