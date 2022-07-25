Омская область оказалась на дне очередного рейтинга регионов

Специалисты РИА «Новости» составили рейтинг регионов с наибольшей долей жителей среднего класса в 2021 и 2022 годах. Средним классом считаются семьи, которые могут купить себе автомобиль и квартиру, которая соответствует размеру семьи, а также ежегодный отпуск. После оплаты всех кредитов у такой семьи должны оставаться не менее двух прожиточных минимумов на человека.