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Новый случай. В омских лесах стали массово пропадать люди

Новый случай. В омских лесах стали массово пропадать люди

Сегодня, 14:03
Фото: 1MI

Омичка ушла из дома за грибами и исчезла

Еще одна жительница Омской области потерялась в лесу во время сбора грибов.

В пресс-службе омской полиции сообщили о начале поисков жительницы Большереченского района. Накануне в полдень женщина ушла за грибами в лес недалеко от деревни Березовка, и до сих пор о ней нет никакой информации.

В лес направили спасателей, полицейских и поисковиков, также женщину помогают искать местные жители.

Известно, что омичка ушла из дома в темно-синем платье, темно-зеленой кофте, зеленом платке, черных штанах, черных сапогах «Кайма» с подошвой белого цвета. Рост женщины около 170 см, на вид ей около 65 лет, среднего телосложения, глаза карие, волосы темные с сединой. Фотография пропавшей женщины опубликована на сайте омской полиции.

Сообщить любую информацию о местонахождении пропавшей омички можно по телефонам 102, 79-33-88. 

#Ольга Акамова#Город#Новости#Омская область#Омск#Грибник#Пропал человек#Пропала женщина#Поиски#Полиция
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