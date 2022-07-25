Новый случай. В омских лесах стали массово пропадать люди

В пресс-службе омской полиции сообщили о начале поисков жительницы Большереченского района. Накануне в полдень женщина ушла за грибами в лес недалеко от деревни Березовка, и до сих пор о ней нет никакой информации.
В лес направили спасателей, полицейских и поисковиков, также женщину помогают искать местные жители.
Известно, что омичка ушла из дома в темно-синем платье, темно-зеленой кофте, зеленом платке, черных штанах, черных сапогах «Кайма» с подошвой белого цвета. Рост женщины около 170 см, на вид ей около 65 лет, среднего телосложения, глаза карие, волосы темные с сединой. Фотография пропавшей женщины опубликована на сайте омской полиции.
Сообщить любую информацию о местонахождении пропавшей омички можно по телефонам 102, 79-33-88.