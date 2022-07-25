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Не успел. На окраине Омска водитель легковушки на переходе едва не раздавил подростка

Не успел. На окраине Омска водитель легковушки на переходе едва не раздавил подростка

Вчера, 18:18
Фото: омская Госавтоинспекция

В Омске школьник попал под колеса легковушки

Мальчика госпитализировали, по факту аварии началась полицейская проверка.

Как сообщили в пресс-службе омской Госавтоинспекции, авария случилась в Советском округе Омска сегодня, 25 июля, около 13:00 часов. 

Полицейские на месте выяснили, что 44-летний водитель автомобиля Hyundai Sonata по какой-то причине не среагировал на пешехода. В районе дома №157 по проспекту Мира мужчина сбил 12-летнего школьника, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. 

Мальчика пришлось госпитализировать, подробностей о его состоянии пока нет. По факту аварии началась проверка, уточнили в полиции. 

#Город#Происшествия#Новости#Омская область#Омск#ГИБДД#Полиция#ДТП#Ребенок#Пострадал ребенок#Ольга Акамова
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