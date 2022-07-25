Не успел. На окраине Омска водитель легковушки на переходе едва не раздавил подростка

Как сообщили в пресс-службе омской Госавтоинспекции, авария случилась в Советском округе Омска сегодня, 25 июля, около 13:00 часов.
Полицейские на месте выяснили, что 44-летний водитель автомобиля Hyundai Sonata по какой-то причине не среагировал на пешехода. В районе дома №157 по проспекту Мира мужчина сбил 12-летнего школьника, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Мальчика пришлось госпитализировать, подробностей о его состоянии пока нет. По факту аварии началась проверка, уточнили в полиции.