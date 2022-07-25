Главное
Все новости
МЧС сообщило об устранении подтоплений в Сочи и Краснодаре
Вчера, 19:42
В понедельник, 15 июля, МЧС сообщило, что ликвидировало подтопления в Сочи и Краснодаре после сильных ливней.
В ведомстве сообщили, что сейчас подтоплений нет, работы по откачке воды закончены, передает
iz.ru
.
Подпишитесь
Особо важные дела. Кипр для Солдатовой, беседы Вагнера и Шипилова и богатые сидельцы
Вчера, 15:42
Следствие озвучило тайные переговоры омских дорожников Вагнера и Шипилова
Вчера, 12:16
«Так и не раскаялся»: омский стрелок, ранивший детей, отказался от показаний
Вчера, 15:59
Омский СК на транспорте: смертельная «Формула», гибель в тандеме и цистерна-убийца
Вчера, 10:15
Гроза, град и штормовой ветер. На Омскую область надвигается жуткая непогода
Непогода накроет регион сегодня днем.
Вчера, 13:26
Сэкономили 20 млн. В Омске нашли подрядчика для ремонта дороги на дублере Лукашевича
На аукцион заявились три участника, победителем стал один из них. Но название компании пока не сообщается.
Вчера, 12:14