Клиенты Модульбанка смогут покупать товары из Китая, используя опцию «Маркетплейс»

Так, клиенты JoomPro в рамках опции «Маркетплейс» от Модульбанка могут оформить кредит на закупку товара до десяти миллионов рублей. Срок кредита — 24 месяца. Ставка — от 5,5% до 12% годовых. Беспроцентный период — 55 дней. При этом JoomPro со своей стороны готов помочь клиентам выбрать товар и поставщика, оформить доставку, пройти таможенное оформление. Кроме того, сервис предоставит скидку на следующую закупку, чтобы снизить проценты по кредиту. Об этом пишет newsnn.ru.
Заём оформляется в виде возобновляемой кредитной линии. Деньги можно взять сразу и постепенно погашать задолженность, а можно пользоваться лимитом постоянно. Самое главное условие — целевое использование заемных средств. Деньги можно потратить только на закупку товара.
Коммерческий директор JoomPro Олег Ерохин обратил внимание, что JoomPro является одним из проверенных партнеров Модульбанка.
«Наше совместное предложение не просто позволяет предпринимателям получить кредит на выгодных условиях — оно делает бизнес, основанный на продаже товаров из Китая, более доступным для широкого круга предпринимателей. Особые условия JoomPro для пользователей опции „Маркетплейс“ помогут им оценить преимущества закупки товаров из Китая под ключ, а мы, в свою очередь, будем рады проконсультировать их в выборе проверенных поставщиков», — рассказал Олег Ерохин.
Член правления Модульбанка Павел Семенов проинформировал, что Модульбанк постоянно создает новые продукты и сервисы, чтобы помогать своим клиентам развивать свой бизнес, снижать риски, а также повышать маржинальность. Он отметил, что китайский рынок — один из самых привлекательных для бизнесменов, которые работают на маркетплейсах.
«Сотрудничество с JoomPro даст возможность селлерам сократить риски при закупках в Китае», — подчеркнул Павел Семенов.
Подключить опцию «Маркетплейс» могут предприниматели, имеющие открытый расчетный счет в Модульбанке. При этом максимальная субсидия на возмещение процентов от JoomPro составляет 200 тысяч рублей в год, а максимальная скидка на заказ — 5%.