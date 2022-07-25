Клиенты Модульбанка смогут покупать товары из Китая, используя опцию «Маркетплейс»

Так, клиенты JoomPro в рамках опции «Маркетплейс» от Модульбанка могут оформить кредит на закупку товара до десяти миллионов рублей. Срок кредита — 24 месяца. Ставка — от 5,5% до 12% годовых. Беспроцентный период — 55 дней. При этом JoomPro со своей стороны готов помочь клиентам выбрать товар и поставщика, оформить доставку, пройти таможенное оформление. Кроме того, сервис предоставит скидку на следующую закупку, чтобы снизить проценты по кредиту. Об этом пишет newsnn.ru.