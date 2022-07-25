Как добровольцам из Омска попасть на Донбасс?

«Я приглашаю добровольцев к нам в республику. У нас есть все условия, все обеспечения будут созданы. В Чеченскую Республику приезжают со всей России: русские, татары, ингуши, дагестанцы. Все разных национальностей. Нам нужно, чтобы бойцы максимально были аккуратными и вели борьбу, соблюдая тактику, как их обучали. Быть добровольцем — это высшая награда. Его никто не призывает, он сам вышел, сам встал на защиту своей Родины», — заявил президент Чечни.