Как добровольцам из Омска попасть на Донбасс?

Posted 25 июля 2022, 11:34
Published 25 июля 2022, 11:34
Modified 26 июля 2022, 14:44
Updated 26 июля 2022, 14:44
Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля 2022 года. А первые добровольческие отряды в Донбасс отправились уже в середине марта. Сегодня работа по набору добровольцев для участия в спецоперации на Украине активно ведется по всей России. В этой статье рассмотрим варианты вступления в добровольческие отряды для жителей Омска.
Проходить службу по контракту в рядах Вооруженных сил РФ могут как военнослужащие (с конкретным перечнем категорий можно ознакомиться в тексте Закона от 28.03.1998 N 53-ФЗ), так и гражданские лица. Сегодня все больше желающих среди рядовых граждан записаться добровольцем на Украину, подписав контракт на службу.
Общие условия приема добровольцев для отправки в Донбасс для всех контрактников одинаковые. Рассмотрению подлежат граждане в возрасте от 18 до 40 лет, которые владеют определенным уровнем физической подготовки и отвечают ряду медицинских требований. Обязательная служба в армии не входит в критерии отбора, но является преимуществом кандидата.
Однако в региональных отрядах могут быть несколько другие требования к добровольцам. Так, омичи могут записаться добровольцами в чеченские отряды, которые одними из первых приехали в Донбасс с миссией защиты местных жителей. Добровольцев в Чечне готовят на базе Российского университета спецназа, обеспечивают всей необходимой экипировкой. Глава Чечни Рамзан Кадыров лично пригласил каждого россиянина примкнуть к рядам добровольцев.
«Я приглашаю добровольцев к нам в республику. У нас есть все условия, все обеспечения будут созданы. В Чеченскую Республику приезжают со всей России: русские, татары, ингуши, дагестанцы. Все разных национальностей. Нам нужно, чтобы бойцы максимально были аккуратными и вели борьбу, соблюдая тактику, как их обучали. Быть добровольцем — это высшая награда. Его никто не призывает, он сам вышел, сам встал на защиту своей Родины», — заявил президент Чечни.
Также желающим исполнить свой воинский долг можно записаться в ряды Союза добровольцев Донбасса. Участники общественных объединений не только непосредственно участвуют в боевых действиях, но и выполняют много другой тяжелой и срочной работы: доставка гуманитарных грузов, поиск без вести пропавших, захоронение погибших солдат, помощь раненым, содействие в эвакуации мирных жителей и многое-многое другое.
Есть и те, которые желают отправиться на Украину через частные военные компании, которые тоже ведут рекрутинг граждан по всей стране и заключают с ними договоры. Но стоит учесть, что у частников более строгие требования к контрактникам.
Как правило, добровольцу должно быть от 24 до 50 лет, если он не имеет специальной подготовки. Возможен набор лиц и старше 50, но это должен быть человек с отменным здоровьем, имеющий опыт пребывания на войне, обладающий отличной физической подготовкой. В любом случае всех кандидатов для участия в СВО на Украине ждет прохождение определенной спецподготовки перед отправкой в зону украинско-российского конфликта.
Все желающие отправиться служить по контракту на Украину могут обратиться в военкомат по месту жительства либо в пункт отбора на военную службу по контракту. Там необходимо написать заявление. После его рассмотрения кандидат вызывается для прохождения тестов для оценки профессиональной психологической пригодности к военной службе.
Затем следуют медицинское освидетельствование в военном комиссариате и нормативы по физической подготовке. В зависимости от результатов потенциальный доброволец либо получает мотивированный отказ, либо предписание о прибытии в воинскую часть для заключения контракта.
Омичей, желающих поехать контрактниками на Украину, приглашают обращаться с заявлением по адресу: г. Омск, ул. 3-я Островская, д. 2Б. Здесь находится пункт отбора на военную службу по контракту. Кроме воскресенья, прийти и написать заявление можно в любой день с 8:30 до 17:30.
Также заявку можно оставить в электронном формате — на сайте Министерства обороны РФ в разделе «Служба по контракту».
Отбор в ряды добровольцев Чеченской Республики также ведется через региональные военкоматы. Омичи же, которые хотят примкнуть к Союзу добровольцев Донбасса, должны самостоятельно добраться до Ростова-на-Дону, где находится центральный штаб СДД. В социальной сети «ВКонтакте» есть официальная страница сообщества, на которой указаны все контакты и координаты.
В рамках контрактной службы в рядах Вооруженных сил РФ добровольцу полагается денежное довольствие — иными словами, заработная плата, которая зависит от воинского звания военнослужащего. К ней прибавляются различного рода выплаты и надбавки — за службу в составе экипажей, за руководство личным составом, а также премии за добросовестное выполнение воинских обязанностей и пр. В результате рядовой может получать ежемесячно от 200 до 400 тысяч рублей.
Сообщается, что в чеченских отрядах добровольцы получают зарплату от 300 тысяч рублей и больше. Служащие СДД получают только премиальные.