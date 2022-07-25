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Хозяин собаки в Свердловской области заплатит по 100 тысяч покусанным школьникам

Сегодня, 14:42
Житель города Березовский Свердловской области заплатит по 100 тысяч рублей покусанным его собакой школьникам.

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на прокуратуру региона, такую сумму морального вреда определил суд по иску надзорного ведомства.

Это зимой 2022 года собака, охранявшая частный дом, сорвалась с цепи и оказалась на улице, где в это время были 15-летний и 12-летний школьники.

Сначала она укусила за ногу старшего из них, а затем, повалив на землю младшего, повредила ему зубами предплечье и голень.

Из-за этого обоим мальчикам предстояла длительная реабилитация. Суд полностью согласился с доводами прокуратуры.



#Светлана Павлова
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