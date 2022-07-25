Экс-директор омской стройфирмы обогатился с помощью доверчивых дольщиков

Прокуратура утвердила обвинение по уголовному делу в отношении бывшего руководителя ООО «СибПромСтрой». Он обвиняется в растрате в крупном размере и незаконных действиях при банкротстве.
Следователи считают, что в 2015–2016 годах фигурант уголовного дела получил деньги от 21 дольщика, которые хотели купить квартиры в строящемся доме на улице 3-я Любинская. Часть денег — 2.68 млн рублей — он потратил на личные нужды и реализацию коммерческих проектов, которые не были связаны со строительством дома.
В результате постройка дома не завершилась в срок. При этом обвиняемый перечислил 2.3 млн рублей аффилированным лицам, хотя имел задолженности перед дольщиками. Такой поступок ухудшил финансово-экономическое состояние компании, из-за чего обязательства перед кредиторами стало погасить сложнее.
Обвиняемый не признал вину, ущерб не возместил. Права дольщиков восстановили благодаря «Фонду защиты прав граждан — участников долевого строительства», который вернул им 28 млн рублей. Уголовное дело передали в суд.