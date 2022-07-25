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Экс-директор омской стройфирмы обогатился с помощью доверчивых дольщиков

Экс-директор омской стройфирмы обогатился с помощью доверчивых дольщиков

Сегодня, 09:34
Фото: 1MI

В Омске экс-директор стройфирмы пойдет под суд за обман дольщиков

Бывший руководитель ООО «СибПромСтрой» присвоил 2.68 млн рублей, которые нужно было направить на строительство дома.

Прокуратура утвердила обвинение по уголовному делу в отношении бывшего руководителя ООО «СибПромСтрой». Он обвиняется в растрате в крупном размере и незаконных действиях при банкротстве.

Следователи считают, что в 2015–2016 годах фигурант уголовного дела получил деньги от 21 дольщика, которые хотели купить квартиры в строящемся доме на улице 3-я Любинская. Часть денег — 2.68 млн рублей — он потратил на личные нужды и реализацию коммерческих проектов, которые не были связаны со строительством дома.

В результате постройка дома не завершилась в срок. При этом обвиняемый перечислил 2.3 млн рублей аффилированным лицам, хотя имел задолженности перед дольщиками. Такой поступок ухудшил финансово-экономическое состояние компании, из-за чего обязательства перед кредиторами стало погасить сложнее.

Обвиняемый не признал вину, ущерб не возместил. Права дольщиков восстановили благодаря «Фонду защиты прав граждан — участников долевого строительства», который вернул им 28 млн рублей. Уголовное дело передали в суд.

#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омск#Прокуратура Омской области#Дольщики#Обманутые дольщики#Строительство
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