Экс-директор омской стройфирмы обогатился с помощью доверчивых дольщиков

Следователи считают, что в 2015–2016 годах фигурант уголовного дела получил деньги от 21 дольщика, которые хотели купить квартиры в строящемся доме на улице 3-я Любинская. Часть денег — 2.68 млн рублей — он потратил на личные нужды и реализацию коммерческих проектов, которые не были связаны со строительством дома.