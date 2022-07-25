«Единая Россия» контролирует строительство детского сада в «Прибрежном»

Депутат омского городского Совета Сергей Грушичев вместе с администрацией города и жителями побывал на строительстве нового детского сада в микрорайоне «Прибрежный». Дошкольное образовательное учреждение строится в рамках партийного проекта «Новая школа».
Строительные работы близятся к завершению — готовность детского сада 76%. Рабочие монтируют электросети для элементов внешнего освещения и тротуарную плитку на территории вокруг детского сада. Внутри здания идет отделка помещений и монтаж внутренних инженерных сетей. Отметим, что двухэтажное здание станет вторым корпусом детского сада № 127. Посещать его смогут 260 дошкольников.
«Для каждой группы детей проектом предусмотрены игровые, спальни, раздевалки, туалетные и буфетные комнаты. На территории учреждения запланированы 11 детских площадок», — рассказал депутат омского городского Совета Сергей Грушичев.
По словам директора департамента строительства Омска Сергея Козубовича, общестроительные работы закончены.
«Сейчас идут отделочные и спецработы: вентиляция, инженерные коммуникации. Кровлю заканчиваем, ждем поступления средств дополнительных, чтобы перечислить подрядчику. Это позволит ему подготовить график на завершение работ, чтобы в кратчайшие сроки закончить этот объект. Процент готовности – величина условная. Где-то 2/3 выполнено", - рассказал он.
Местная жительница Екатерина Волобуева считает, что новый детский сад поможет решить проблемы многих молодых родителей:
«У нас огромное количество деток. И их становится все больше, так как микрорайон „молодой“, жители молодые. Нам катастрофически не хватает в детских садах мест. Мы ждем с нетерпением, чтобы наши детки пошли в новый детский сад, занимались и развивались».
Отметим, что это не первый детский сад, который появился в Омске в рамках партийного проекта Единой России «Новая школа». В этом году уже введены в эксплуатацию четыре дошкольных учреждения — на улицах первая Станционная, Светловская и Тюленина, а также в поселке Биофабрика. Всего, порядка 730 детей получили возможность посещать современные детские сады.