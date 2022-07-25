«Единая Россия» контролирует строительство детского сада в «Прибрежном»

Отметим, что это не первый детский сад, который появился в Омске в рамках партийного проекта Единой России «Новая школа». В этом году уже введены в эксплуатацию четыре дошкольных учреждения — на улицах первая Станционная, Светловская и Тюленина, а также в поселке Биофабрика. Всего, порядка 730 детей получили возможность посещать современные детские сады.