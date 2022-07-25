30-градусная жара и дожди. Конец июля в Омске будет насыщенный

Сегодня, 25 июля, в Омск придет жаркая погода. Воздух прогреется до +27 градусов. Завтра, 26 июля, характер погоды не изменится. Столбик термометра окажется на отметке +18…+31 градус. В среду, 27 июля, пройдет легкий дождь, будет жарко до +30 градусов.
В четверг, 28 июля, в город придет небольшое похолодание. Температура воздуха составит +16…+19 градусов, будет идти дождь. В пятницу, 29 июля, прохладная погода сохранится. Столбик термометра покажет +16…+18 градусов. Пройдет дождь, выпадет 15.8 мм осадков.
В субботу, 30 июля, в городе потеплеет до +15…+23 градусов, однако дождливая погода сохранится. В воскресенье, 31 июля, воздух прогреется до +25 градусов.