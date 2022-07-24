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Жесткое столкновение. В омской аварии пострадали двое подростков

Жесткое столкновение. В омской аварии пострадали двое подростков

Сегодня, 09:15
Фото: 1MI

Подростки из Омска пострадали при столкновении иномарок.

Субботний вечер завершился визитом к медикам. В Октябрьском округе Омска произошла авария.

23 июля в 18:20 в Госавтоинспекцию поступило сообщение о ДТП с пострадавшими несовершеннолетними. В ведомстве рассказали предварительную картину событий.

48-летняя женщина за рулем «Kia» выезжала на улицу Барабинская. В районе остановки общественного транспорта «Строитель-3» допустила столкновение с «Toyota», водителем которого — 20-летний молодой человек.

По итогу аварии помощь медиков понадобилась пассажирам «Toyota»: 17-летней девушке и 16-летнему парню.

Сейчас правоохранители проводят проверку по факту инцидента.

#Происшествия#Новости#Омск#ДТП#Полиция#ГИБДД#Авария#ДТП с пострадавшими#ДТП с детьми
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