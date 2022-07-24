Жесткое столкновение. В омской аварии пострадали двое подростков

23 июля в 18:20 в Госавтоинспекцию поступило сообщение о ДТП с пострадавшими несовершеннолетними. В ведомстве рассказали предварительную картину событий.
48-летняя женщина за рулем «Kia» выезжала на улицу Барабинская. В районе остановки общественного транспорта «Строитель-3» допустила столкновение с «Toyota», водителем которого — 20-летний молодой человек.
По итогу аварии помощь медиков понадобилась пассажирам «Toyota»: 17-летней девушке и 16-летнему парню.
Сейчас правоохранители проводят проверку по факту инцидента.