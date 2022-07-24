Взятки ветеринару, тарантулы в квартирах, новый тренер «Авангарда». Воскресный Омск

В Омской области завели уголовное дело на ветеринарного врача Александра Гевленко. Его обвиняют во взятке и служебном подлоге. Город55 подробно рассказывает об этой истории:
Омичи продолжают делится новостями в социальных сетях. Сегодня все события с мрачноватым оттенком. Предлагаем дайджест самого интересного:
— горожане начали страдать от аллергии из-за ночных выбросов;
— под Омском вместо грибов обнаружили кости и черепа;
— во время уборки дома омичка наткнулась на тарантула.
«Ястребам» назначили нового старшего тренера. Им стал Олег Микульчик. Мы выяснили детали: