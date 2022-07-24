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Взятки ветеринару, тарантулы в квартирах, новый тренер «Авангарда». Воскресный Омск

Взятки ветеринару, тарантулы в квартирах, новый тренер «Авангарда». Воскресный Омск

Вчера, 20:42
Фото: 1MI
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Омский ветеринар попался на взятках

В Омской области завели уголовное дело на ветеринарного врача Александра Гевленко. Его обвиняют во взятке и служебном подлоге. Город55 подробно рассказывает об этой истории:

Громкое дело. Омский ветеринар за взятки пускал на рынок продукцию без проверки
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Жуткие вещи в Омске

Омичи продолжают делится новостями в социальных сетях. Сегодня все события с мрачноватым оттенком. Предлагаем дайджест самого интересного:

— во время уборки дома омичка наткнулась на тарантула.

Новый тренер «Авангарда»

«Ястребам» назначили нового старшего тренера. Им стал Олег Микульчик. Мы выяснили детали:

В омском «Авангарде» назначили нового старшего тренера
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