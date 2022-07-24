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ВОЗ объявил чрезвычайную ситуацию из-за вспышки оспы обезьян

ВОЗ объявил чрезвычайную ситуацию из-за вспышки оспы обезьян

Сегодня, 14:59
Фото: 1MI
Распространение этого вируса вызывает обеспокоенность во всем мире, считают эксперты.

Вспышка оспы обезьян — это «чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения». С таким заявлением выступил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедорос Аданом Гебрейесус, передают «Новые известия».

Чрезвычайный комитет ВОЗ прошел 21 июля. Эксперты не смогли прийти к единому мнению в разговоре о распространении обезьяньей оспы. Риски для граждан оцениваются как умеренные, однако в Европе шансы заболеть высоки.

С мая 2022 года в странах, где этот вирус не бывал раньше, выявили свыше 16 тысяч случаев. Напомним, 12 июля первый пациент с оспой обезьян был зарегистрирован в России. Мужчина вернулся из Европы, болезнь протекала в легкой форме.

#Общество#Новости#Россия#Здравоохранение
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