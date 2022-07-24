ВОЗ объявил чрезвычайную ситуацию из-за вспышки оспы обезьян

Вспышка оспы обезьян — это «чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения». С таким заявлением выступил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедорос Аданом Гебрейесус, передают «Новые известия».
Чрезвычайный комитет ВОЗ прошел 21 июля. Эксперты не смогли прийти к единому мнению в разговоре о распространении обезьяньей оспы. Риски для граждан оцениваются как умеренные, однако в Европе шансы заболеть высоки.
С мая 2022 года в странах, где этот вирус не бывал раньше, выявили свыше 16 тысяч случаев. Напомним, 12 июля первый пациент с оспой обезьян был зарегистрирован в России. Мужчина вернулся из Европы, болезнь протекала в легкой форме.