В «пьяном» ДТП под Омском пострадали четверо взрослых и ребенок

Выяснилось, у водителя нет прав, в момент происшествия он был пьян. В результате аварии помощь медиков потребовалась не только самому мужчине, но и пассажирам: 4-летнему мальчику, 36-летней и 31-летней женщинам, а также 35-летнему мужчине.