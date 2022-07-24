В «пьяном» ДТП под Омском пострадали четверо взрослых и ребенок

Сегодня, 24 июля, в Кормиловском районе произошло «пьяное» ДТП. Пострадали люди, сообщает Госавтоинспекция.
Сообщение о происшествии поступило в 01:20. Предварительно установлено, 38-летний мужчина за рулем ВАЗ-21099 ехал по дороге Омск-Нижняя Омка. В районе 53 километра не справился с управлением — машина съехала в кювет.
Выяснилось, у водителя нет прав, в момент происшествия он был пьян. В результате аварии помощь медиков потребовалась не только самому мужчине, но и пассажирам: 4-летнему мальчику, 36-летней и 31-летней женщинам, а также 35-летнему мужчине.
Полиция проводит проверку по факту инцидента.