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В Омской области стало больше мяса и яиц, но меньше молока

В Омской области стало больше мяса и яиц, но меньше молока

Сегодня, 14:03
Фото: 1MI
Ситуация в сельскохозяйственной отрасли глазами статистиков.

Стало известно, в каком состоянии находится сельскохозяйственная отрасль в Омской области. Подробные данные привел Омскстат.

Сказано о продукции животноводства в первом полугодии 2022 года. Отмечается рост производства мяса и яиц. С января по июнь 2022 года в Омской области изготовлено 87 тысяч тонн мяса и 428 миллионов штук яиц.

А вот надой молока сократился на 8,6 тысяч тонн в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В 2022 омичи надоили почти 297 тысяч тонн молока. На продуктивность повлияло уменьшение стада коров на 3,5%. В хозяйствах также сократилось количество свиней, овец и коз.

Ситуация с поголовьем птицы обратная. На конец июня численность достигла 7,6 миллиона голов, что на 7,4% больше показателей годовой давности.

#Общество#Экономика#Новости#Омская область#Омск#Статистика#Сельское хозяйство
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