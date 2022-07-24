В Омской области стало больше мяса и яиц, но меньше молока

А вот надой молока сократился на 8,6 тысяч тонн в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В 2022 омичи надоили почти 297 тысяч тонн молока. На продуктивность повлияло уменьшение стада коров на 3,5%. В хозяйствах также сократилось количество свиней, овец и коз.