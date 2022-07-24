В Козельск привезли кирпичи из Омской крепости для памятника Достоевскому

Напомним, в Омской крепости Достоевский отбывал каторгу. Один кирпич сохранили во время реконструкции Воскресенского собора, еще один — из Комендантского дома, где сейчас находится Литературный музей. Эти свидетельства времени и заложили в основу памятника. По словам Вайнермана, именно в Омске Достоевский изменил отношение к жизни и религии.