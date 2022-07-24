В Козельск привезли кирпичи из Омской крепости для памятника Достоевскому

В Оптиной пустыни в основание памятника Ф. М. Достоевскому заложили кирпичи из Омской крепости. Монастырь в Калужской области стал площадкой для проекта «Дни Достоевского в Оптиной пустыни». Он стартовал 22 июля, сообщает облправительство.
В торжественной закладке памятника принял участие директор Омского государственного литературного музея имени Ф. М. Достоевского Виктор Вайнерман. Будущий монумент будет расположен на исторической тропе. По ней великий писатель из ворот Скитской башни пришел к Иоанно, Предтеченскому скиту.
Напомним, в Омской крепости Достоевский отбывал каторгу. Один кирпич сохранили во время реконструкции Воскресенского собора, еще один — из Комендантского дома, где сейчас находится Литературный музей. Эти свидетельства времени и заложили в основу памятника. По словам Вайнермана, именно в Омске Достоевский изменил отношение к жизни и религии.
Надпись на закладном камне: «На сем месте заложено основание памятника Ф. М. Достоевскому, посетившему Оптину пустынь 25–27 июня (7-9 июля) 1878 года. Через 2 года после этого визита в свет вышел роман „Братья Карамазовы“, вошедший в сокровищницу мировой литературы и приведший на путь покаяния множество читателей».