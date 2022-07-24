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Преподаватели и журналисты. Кто попал в омскую Книгу Почета деятелей культуры

Преподаватели и журналисты. Кто попал в омскую Книгу Почета деятелей культуры

Вчера, 15:48
Фото: 1MI

В омскую Книгу Почета деятелей культуры включили 10 имен

Книгу Почета обновляют ежегодно. На этот раз добавилось 10 имен.

В этом году в Книгу Почета деятелей культуры Омска включили 10 человек. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте мэрии. Город55 выяснил, кого именно удостоили чести.

Почетными деятелями культуры стали преподаватели: Анастасия Гурова («Детская художественная школа № 3 имени Е. В. Гурова»), Раиса Костикова («Детская школа искусств № 9»), Ольга Кошелева («Детская школа искусств № 18 «Школьные годы»), Ирина Пархоменко («Детская школа искусств № 6 имени Е. Ф. Светланова»), Юрий Поляков («Детская школа искусств № 1 им. Ю. И. Янкелевича»), Светлана Тишкина («Детская школа искусств № 11»).

Также в Книгу Почета внесли Любовь Земляницину, балетмейстера «Городского дворца культуры и искусств имени Красной Гвардии», и Марию Лобову, замдиректора по культурно-досуговой деятельности «Дома Кино».

Среди 10 деятелей культуры оказались представители журналистской сферы. Так, отметили Владимира Кудринского, фотографа, члена «Союза фотохудожников России» и «Союза журналистов России», а также Татьяну Суровую, шеф-редактора ГТРК «Иртыш».

#Культура#Общество#Новости#Омск#Омская область
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