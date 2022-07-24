Преподаватели и журналисты. Кто попал в омскую Книгу Почета деятелей культуры

В этом году в Книгу Почета деятелей культуры Омска включили 10 человек. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте мэрии. Город55 выяснил, кого именно удостоили чести.
Почетными деятелями культуры стали преподаватели: Анастасия Гурова («Детская художественная школа № 3 имени Е. В. Гурова»), Раиса Костикова («Детская школа искусств № 9»), Ольга Кошелева («Детская школа искусств № 18 «Школьные годы»), Ирина Пархоменко («Детская школа искусств № 6 имени Е. Ф. Светланова»), Юрий Поляков («Детская школа искусств № 1 им. Ю. И. Янкелевича»), Светлана Тишкина («Детская школа искусств № 11»).
Также в Книгу Почета внесли Любовь Земляницину, балетмейстера «Городского дворца культуры и искусств имени Красной Гвардии», и Марию Лобову, замдиректора по культурно-досуговой деятельности «Дома Кино».
Среди 10 деятелей культуры оказались представители журналистской сферы. Так, отметили Владимира Кудринского, фотографа, члена «Союза фотохудожников России» и «Союза журналистов России», а также Татьяну Суровую, шеф-редактора ГТРК «Иртыш».