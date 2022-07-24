Пикантное дело. Омич отказался от интима и поплатился крупной суммой

В Омске возбудили уголовное дело о мошенничестве под предлогом оказания интимных услуг. В полицию обратился 46-летний житель села Троицкое.
В Интернете мужчина оформил заявку на оказание пикантных услуг. Правда, потом передумал и отменил заказ. На телефон поступил звонок от неизвестного, который требовал оплатить неустойку за неиспользованную услугу. Сельчанин не хотел конфликтовать и перевел мошеннику 60 тысяч рублей. Затем под давлением отдал в руки злоумышленникам еще около 400 тысяч.
Заявитель лишился всех сбережений и лишь тогда пошел в полицию. Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество». Сейчас правоохранители уточняют все детали преступления.