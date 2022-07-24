Пикантное дело. Омич отказался от интима и поплатился крупной суммой

В Интернете мужчина оформил заявку на оказание пикантных услуг. Правда, потом передумал и отменил заказ. На телефон поступил звонок от неизвестного, который требовал оплатить неустойку за неиспользованную услугу. Сельчанин не хотел конфликтовать и перевел мошеннику 60 тысяч рублей. Затем под давлением отдал в руки злоумышленникам еще около 400 тысяч.