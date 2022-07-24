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Пикантное дело. Омич отказался от интима и поплатился крупной суммой

Пикантное дело. Омич отказался от интима и поплатился крупной суммой

Вчера, 17:41
Фото: 1MI

Омич заплатил почти 500 тыс руб за отказ от интима

Житель Омской области поддался на уловки мошенников.

В Омске возбудили уголовное дело о мошенничестве под предлогом оказания интимных услуг. В полицию обратился 46-летний житель села Троицкое.

В Интернете мужчина оформил заявку на оказание пикантных услуг. Правда, потом передумал и отменил заказ. На телефон поступил звонок от неизвестного, который требовал оплатить неустойку за неиспользованную услугу. Сельчанин не хотел конфликтовать и перевел мошеннику 60 тысяч рублей. Затем под давлением отдал в руки злоумышленникам еще около 400 тысяч.

Заявитель лишился всех сбережений и лишь тогда пошел в полицию. Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество». Сейчас правоохранители уточняют все детали преступления.

#Происшествия#Общество#Новости#Омская область#Полиция#Уголовное дело#Мошенничество
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