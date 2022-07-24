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Перелом и рваные раны. Электросамокат нанес урон здоровью омича

Перелом и рваные раны. Электросамокат нанес урон здоровью омича

Сегодня, 13:00
Фото: 1MI

Омич упал с электросамоката и сильно травмировался

Мужчина планировал отдохнуть в парке, но пришлось проводить время в больнице.

За последние сутки в Омске произошел несчастный случай на электросамокате. В полиции устанавливают все детали происшествия.

34-летний мужчина катался в парке на мобильном транспорте. Не справился с управлением и упал. В больнице пострадавшему поставили предварительный диагноз: черепно-мозговая травма, перелом основания черепа, рваная рана лица.

Отметим, всего за минувшие сутки в Омской области произошло 43 ДТП, в которых четыре человека получили травмы. От управления отстранили 28 пьяных водителей.

#Происшествия#Новости#Омск#ДТП#Полиция#Электросамокат
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