Перелом и рваные раны. Электросамокат нанес урон здоровью омича

За последние сутки в Омске произошел несчастный случай на электросамокате. В полиции устанавливают все детали происшествия.
34-летний мужчина катался в парке на мобильном транспорте. Не справился с управлением и упал. В больнице пострадавшему поставили предварительный диагноз: черепно-мозговая травма, перелом основания черепа, рваная рана лица.
Отметим, всего за минувшие сутки в Омской области произошло 43 ДТП, в которых четыре человека получили травмы. От управления отстранили 28 пьяных водителей.