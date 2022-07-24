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Опрометчиво. Омичка на руководящей должности решила обокрасть бизнесмена

Опрометчиво. Омичка на руководящей должности решила обокрасть бизнесмена

Сегодня, 11:13
Фото: 1MI

Омичка украла кошелек у сельчанина и попалась полиции

Спонтанная кража превратилась в уголовное дело. Похищенное вернули владельцу. А вот репутацию уже не спасти.

Заведующего сельским клубом подозревают в краже денег. В полиции рассказали историю преступления в Исилькульском районе.

Индивидуальный предприниматель обратился к правоохранителям, поведал о краже кошелька с оптового склада фруктов и овощей. Мужчина во время покупки положил кошелек на мешки с картошкой, а сам понес коробку с помидорами в автомобиль. Когда вернулся, имущества уже не было на месте. Сумма ущерба — 19 500 рублей.

Опергруппа обнаружила, что камера видеонаблюдения внутри склада не работает. Однако были объективы и на улице. Записи посмотрели, установили подозреваемую. Разыскать ее не составило труда.

В отделе полиции оказалась заведующая сельским клубом, ранее к ответственности не привлекалась. Женщина признала вину. Рассказала, с похищенным кошельком села в машину к супругу. Тот отругал ее за кражу и сказал вернуть деньги. Смелости у сельчанки не хватило — она выбросила кошелек неподалеку и уехала.

Правоохранители вернули владельцу купюры. Следователь возбудил уголовное дело по статье «Кража».

#Происшествия#Общество#Новости#Омская область#Исилькульский район#Полиция#Уголовное дело#Кража
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