Опрометчиво. Омичка на руководящей должности решила обокрасть бизнесмена

Индивидуальный предприниматель обратился к правоохранителям, поведал о краже кошелька с оптового склада фруктов и овощей. Мужчина во время покупки положил кошелек на мешки с картошкой, а сам понес коробку с помидорами в автомобиль. Когда вернулся, имущества уже не было на месте. Сумма ущерба — 19 500 рублей.