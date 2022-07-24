Опрометчиво. Омичка на руководящей должности решила обокрасть бизнесмена

Заведующего сельским клубом подозревают в краже денег. В полиции рассказали историю преступления в Исилькульском районе.
Индивидуальный предприниматель обратился к правоохранителям, поведал о краже кошелька с оптового склада фруктов и овощей. Мужчина во время покупки положил кошелек на мешки с картошкой, а сам понес коробку с помидорами в автомобиль. Когда вернулся, имущества уже не было на месте. Сумма ущерба — 19 500 рублей.
Опергруппа обнаружила, что камера видеонаблюдения внутри склада не работает. Однако были объективы и на улице. Записи посмотрели, установили подозреваемую. Разыскать ее не составило труда.
В отделе полиции оказалась заведующая сельским клубом, ранее к ответственности не привлекалась. Женщина признала вину. Рассказала, с похищенным кошельком села в машину к супругу. Тот отругал ее за кражу и сказал вернуть деньги. Смелости у сельчанки не хватило — она выбросила кошелек неподалеку и уехала.
Правоохранители вернули владельцу купюры. Следователь возбудил уголовное дело по статье «Кража».