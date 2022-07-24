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Купальник и зонт. В Омск придет капризная «питерская» погода

Купальник и зонт. В Омск придет капризная «питерская» погода

Сегодня, 13:21
Фото: 1MI

На Омск надвигаются грозы и жара до +33 градусов

Грядущая неделя станет для омичей испытанием на выносливость. Погода приготовила весь спектр своих возможностей.

Омичам стал доступен прогноз погоды на ближайшие дни. Новая неделя начнется с потепления +26…+31. Местами возможен кратковременный дождь, ожидаются гроза, град. В отдельных районах порывы ветра достигнут 20 метров в секунду.

В ночь на 26 июля регион накроет туманом. Температура воздуха +14…+19 градусов, без осадков. А вот во вторник днем местами прогнозируют кратковременный дождь, грозу. Столбик термометра поднимется до +33.

По сообщениям Обь-Иртышского УГМС, в среду днем +27…+32 градуса. Осадки сохранятся. Ветер вновь наберет обороты — порывы до 18 метров в секунду.

Фото: ФГБУ "Обь-Иртышское УГМС"
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