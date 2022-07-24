ИТ-сообщество просит отменить поправки в закон «О рекламе»

Ознакомиться с петицией можно на портале change.org. Данный документ был составлен в помощь наиболее масштабным интернет-компаниям России. Из-за новых поправок в закон такие сервисы, как «Авито» и «Юла», лишатся объявлений. В результате платформы с подобной спецификой работы вынуждены будут остановить свою деятельность.
Авторы ходатайства в качестве аргумента указывают на то, что из-за радикальных поправок в закон «О рекламе» каждая публикация объявлений будет вестись только через некоего единого государственного оператора. Как сообщает newsnn.ru, такой алгоритм работы фактически похоронит бизнес «Авито» и других платформ («Юла», HH.ru, ЦИАН и др.) и обесценит результаты трудов российских разработчиков, создавших уникальные продукты.
Свою позицию относительно планируемых изменений рекламного законодательства озвучили и представители «Авито». Они считают, что цель таких нововведений не ясна. Данную инициативу представители сервиса раскритиковали в ряде тезисов.
Новый законопроект предназначен для борьбы с несуществующими проблемами, а включение в поправки закона ресурсов по размещению бесплатных объявлений негативно отразится на отрасли в целом. Наружная реклама и классифайды имеют множество кардинальных различий. Сайты частных объявлений, в отличие от наружной рекламы, представляют собой многогранный онлайн-продукт – можно сказать, что это социальная коммерция с вшитой транзакционной моделью и доставкой.
В РФ уже существует нормативная база, контролирующая все процессы рекламной отрасли. Однако из-за новых поправок пользователям придется отказаться от привычных сервисов и перейти на другие веб-ресурсы, которые пока пребывают в серой зоне. Также стоит отметить, что появление единого оператора разрушит институт рекламы в стране и лишит стимулов для развития отечественных сервисов и продуктов.
Вступление в силу новых поправок повлияет на удобство жизни миллионов рядовых россиян, которые ищут работу через сайты объявлений, используют их для покупки и продажи товаров.
Закон способен уничтожить одну из ведущих интернет-отраслей, в результате без работы останется множество IT-специалистов, которые вынуждены будут уехать за границу. Правительство под руководством Михаила Мишустина провело немалую работу по созданию технологического суверенитета нового для России уровня. Данные платформы по праву стали считаться национальным достоянием, однако новые законодательные инициативы ставят их под угрозу.