ИТ-сообщество просит отменить поправки в закон «О рекламе»

Новый законопроект предназначен для борьбы с несуществующими проблемами, а включение в поправки закона ресурсов по размещению бесплатных объявлений негативно отразится на отрасли в целом. Наружная реклама и классифайды имеют множество кардинальных различий. Сайты частных объявлений, в отличие от наружной рекламы, представляют собой многогранный онлайн-продукт – можно сказать, что это социальная коммерция с вшитой транзакционной моделью и доставкой.