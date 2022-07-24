Громкое дело. Омский ветеринар за взятки пускал на рынок продукцию без проверки

«Есть определенный регламент: обращается какой-либо бизнесмен за сертификатом, ветврач проверяет продукцию, проводит необходимые анализы, после чего со своей учетной записи со своим паролем вносит все это в систему „Меркурий“. Наш фигурант этот процесс несколько упростил: никаких анализов не проводил, а просто вносил нужные сведения и выдавал сертификаты», — пояснил Зайцев. За свои «услуги» Гевленко получал взятки — от 15 до 50 тысяч рублей. Сейчас уже установлено пять эпизодов, но следователь уверен — их будет больше.