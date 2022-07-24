Громкое дело. Омский ветеринар за взятки пускал на рынок продукцию без проверки

Ветврач «Омского областного центра по профилактике, экспертизе и лечению животных» получал вознаграждение от местных предпринимателей за выдачу сертификатов на животноводческую продукцию без каких-либо анализов, говорят в СК.
«Есть определенный регламент: обращается какой-либо бизнесмен за сертификатом, ветврач проверяет продукцию, проводит необходимые анализы, после чего со своей учетной записи со своим паролем вносит все это в систему „Меркурий“. Наш фигурант этот процесс несколько упростил: никаких анализов не проводил, а просто вносил нужные сведения и выдавал сертификаты», — пояснил Зайцев. За свои «услуги» Гевленко получал взятки — от 15 до 50 тысяч рублей. Сейчас уже установлено пять эпизодов, но следователь уверен — их будет больше.
По факту служебного подлога проверку проводит прокуратура.
Непроверенную продукцию изучили, пообщались с потребителями. Выяснилось, нареканий нет. Качество было на уровне, поскольку платили Гевленко известные и крупные бизнесмены. Их имена не разглашаются, однако известно, что они сотрудничают со следствием. Предприниматели пояснили, ветеринар сам поставил такие условия.
«Для них эти суммы были несущественные, а вот время, которое они могли потерять, и прибыль, если бы наш фигурант стал тянуть со сроками выдачи сертификатов для тех, кто не платит, были куда важнее», — объяснил Михаил Зайцев.
По закону те, кто дают взятки могут избежать наказания. В случае с этим делом предприниматели согласились сотрудничать, дают показания. Их, по прогнозам следователя, освободят от ответственности.