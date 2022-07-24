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Громкое дело. Омский ветеринар за взятки пускал на рынок продукцию без проверки

Громкое дело. Омский ветеринар за взятки пускал на рынок продукцию без проверки

Сегодня, 11:48
Фото: 1MI

Омского ветеринара обвиняют во взятках и служебном подлоге

В Омской области завели уголовное дело на ветеринарного врача Александра Гевленко. Его обвиняют во взятке и служебном подлоге. Информацию Городу55 предоставил руководитель второго отдела по ОВД СКР по Омской области Михаил Зайцев.

Ветврач «Омского областного центра по профилактике, экспертизе и лечению животных» получал вознаграждение от местных предпринимателей за выдачу сертификатов на животноводческую продукцию без каких-либо анализов, говорят в СК.

«Есть определенный регламент: обращается какой-либо бизнесмен за сертификатом, ветврач проверяет продукцию, проводит необходимые анализы, после чего со своей учетной записи со своим паролем вносит все это в систему „Меркурий“. Наш фигурант этот процесс несколько упростил: никаких анализов не проводил, а просто вносил нужные сведения и выдавал сертификаты», — пояснил Зайцев. За свои «услуги» Гевленко получал взятки — от 15 до 50 тысяч рублей. Сейчас уже установлено пять эпизодов, но следователь уверен — их будет больше.

По факту служебного подлога проверку проводит прокуратура.

Непроверенную продукцию изучили, пообщались с потребителями. Выяснилось, нареканий нет. Качество было на уровне, поскольку платили Гевленко известные и крупные бизнесмены. Их имена не разглашаются, однако известно, что они сотрудничают со следствием. Предприниматели пояснили, ветеринар сам поставил такие условия.

«Для них эти суммы были несущественные, а вот время, которое они могли потерять, и прибыль, если бы наш фигурант стал тянуть со сроками выдачи сертификатов для тех, кто не платит, были куда важнее», — объяснил Михаил Зайцев.

По закону те, кто дают взятки могут избежать наказания. В случае с этим делом предприниматели согласились сотрудничать, дают показания. Их, по прогнозам следователя, освободят от ответственности.

#Происшествия#Общество#Новости#Омская область#Михаил Зайцев#Взятка#Животные#СУ СКР#Прокуратура#Уголовное дело
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