Годовой карантин. Под Омском нашли опасную инфекцию

На территории очередного хозяйства вводят продолжительный карантин. На сайте облправительства опубликован приказ Главного управления ветеринарии Омской области от 22 июля.
На животноводческой ферме ЗАО «Колос» Павлоградского района и в деревне Радищево Нижнеомского района обнаружили очаги лейкоза крупного рогатого скота. На зараженных и ближайших потенциально опасных объектах вводится карантин до 1 июня 2023 года.
На этот период запрещается: вывозить больных животных; посещать территории посторонними лицами; собирать, обрабатывать, хранить и использовать биоматериалы для вывода потомства; совместно содержать инфицированных и здоровых особей; проводить сельскохозяйственные ярмарки, выставки.
Профильным ведомствам в районах поручено ликвидировать заболевание в очагах.
Напомним, ранее мы сообщали о сокращении поголовья коров, свиней, овец и коз. Ситуация влияет на запасы продовольствия в регионе.