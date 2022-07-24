Годовой карантин. Под Омском нашли опасную инфекцию

На животноводческой ферме ЗАО «Колос» Павлоградского района и в деревне Радищево Нижнеомского района обнаружили очаги лейкоза крупного рогатого скота. На зараженных и ближайших потенциально опасных объектах вводится карантин до 1 июня 2023 года.