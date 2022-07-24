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Чужое — лучше. Под Омском сельчанин угнал авто из-под носа хозяина

Чужое — лучше. Под Омском сельчанин угнал авто из-под носа хозяина

Сегодня, 14:37
Фото: 1MI

Омич спонтанно угнал автомобиль знакомого пенсионера

На задержание ушло всего несколько часов. Возбуждено уголовное дело.

Житель Муромцевского района заявил об угоне автомобиля. В пресс-службе полиции рассказали подробности дела.

73-летний сельчанин ездил по делам на своем «Chevrolet Niva» в компании 32-летнего знакомого. Пенсионер заехал домой за деньгами, в это время пассажир пересел на место водителя и скрылся на авто.

Владелец машины тут же обратился к правоохранителям. Тем понадобилось несколько часов, чтобы задержать преступника. Автомобиль передали хозяину. А в отношении молодого мужчины возбудили уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

Отметим, всего за минувшие сутки в полицию поступило 1 034 сообщения о преступлениях и происшествиях. Возбуждено 36 уголовных дел.

#Происшествия#Общество#Новости#Омская область#Муромцевский район#Полиция#Угон#Уголовное дело
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