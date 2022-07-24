Чужое — лучше. Под Омском сельчанин угнал авто из-под носа хозяина

Владелец машины тут же обратился к правоохранителям. Тем понадобилось несколько часов, чтобы задержать преступника. Автомобиль передали хозяину. А в отношении молодого мужчины возбудили уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».