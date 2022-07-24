Чужое — лучше. Под Омском сельчанин угнал авто из-под носа хозяина

Житель Муромцевского района заявил об угоне автомобиля. В пресс-службе полиции рассказали подробности дела.
73-летний сельчанин ездил по делам на своем «Chevrolet Niva» в компании 32-летнего знакомого. Пенсионер заехал домой за деньгами, в это время пассажир пересел на место водителя и скрылся на авто.
Владелец машины тут же обратился к правоохранителям. Тем понадобилось несколько часов, чтобы задержать преступника. Автомобиль передали хозяину. А в отношении молодого мужчины возбудили уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».
Отметим, всего за минувшие сутки в полицию поступило 1 034 сообщения о преступлениях и происшествиях. Возбуждено 36 уголовных дел.