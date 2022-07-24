Аренда «двушки». Подсчитано, сколько денег приходится на одного омича в семье

Омскстат подвел итоги исследования о домашних хозяйствах в 2021 году.
Средний размер домашнего хозяйства в регионе — 2,5 человека. На 100 домохозяйств приходилось 117 женщин и 85 мужчин, на каждое третье — дети до 16 лет.
Среднедушевой ресурс с домашних хозяйств — 22,8 тысяч рублей в месяц. Это на 5,4% больше, чем показатель 2020 года. При этом больше половины денег направлялось на потребительские расходы. Омичи стали больше платить за услуги, но меньше за продукты питания и непродовольственные товары.