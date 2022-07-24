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Аренда «двушки». Подсчитано, сколько денег приходится на одного омича в семье

Аренда «двушки». Подсчитано, сколько денег приходится на одного омича в семье

Сегодня, 14:43
Фото: 1MI

Средний ресурс омского семьянина составил 22,8 тыс руб

Аналитики выяснили, какая сумма приходится на каждого члена среднестатистической семьи в Омске.

Омскстат подвел итоги исследования о домашних хозяйствах в 2021 году.

Средний размер домашнего хозяйства в регионе — 2,5 человека. На 100 домохозяйств приходилось 117 женщин и 85 мужчин, на каждое третье — дети до 16 лет.

Среднедушевой ресурс с домашних хозяйств — 22,8 тысяч рублей в месяц. Это на 5,4% больше, чем показатель 2020 года. При этом больше половины денег направлялось на потребительские расходы. Омичи стали больше платить за услуги, но меньше за продукты питания и непродовольственные товары.

#Экономика#Общество#Новости#Омск#Омская область#Статистика#Семья
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