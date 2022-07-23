Проверку не прошел. Омич не устоял перед пачкой денег, которую выдал банкомат

Омская полиция ищет мужчину, который забрал из ячейки банкомата 250 000 тысяч рублей.
К правоохранителям обратился 68-летний житель Омского района. Он рассказал, что несколько дней назад хотел снять со счета крупную суму денег в одном из омских банкоматов. Устройство долгое время не производило операцию и мужчина решил, что произошел сбой. Однако в банке ему сообщили, что деньги обналичены.
Оперативники изъяли запись видеонаблюдения, на которой видно, что некий человек ждал своей очереди, когда соседний банкомат выдал пачку денег. Судя по реакции будущего нарушителя, он сначала не поверил своим глазам, а потом скромно забрал деньги и спокойно ушел.
Теперь его разыскивает полиция.