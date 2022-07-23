Проверку не прошел. Омич не устоял перед пачкой денег, которую выдал банкомат

К правоохранителям обратился 68-летний житель Омского района. Он рассказал, что несколько дней назад хотел снять со счета крупную суму денег в одном из омских банкоматов. Устройство долгое время не производило операцию и мужчина решил, что произошел сбой. Однако в банке ему сообщили, что деньги обналичены.