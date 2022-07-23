Пропавшего полгода назад омского студента Семена Дрозденко нашли мертвым

Напомним, 18-летний Семен ушел из дома в ноябре 2021 года после ссоры с матерью. С собой у него не было верхней одежды, телефона и ключей. Отец юноши, не жил с семьей. После пропажи сына он несколько раз записывал видео и публиковал обращения в соцсетях, где умолял его вернуться.