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Пропавшего полгода назад омского студента Семена Дрозденко нашли мертвым

Пропавшего полгода назад омского студента Семена Дрозденко нашли мертвым

Вчера, 19:43
Парня искали с ноября прошлого года. Он пропал после конфликта с матерью.

Пропавшего полгода назад омского студента Семена Дрозденко нашли мертвым. Об этом сообщает поисковый отряд «Доброспас-Омск». Молодого человека искали с ноября прошлого года.

Напомним, 18-летний Семен ушел из дома в ноябре 2021 года после ссоры с матерью. С собой у него не было верхней одежды, телефона и ключей.  Отец юноши, не жил с семьей. После пропажи сына он несколько раз записывал видео и публиковал обращения в соцсетях, где умолял его вернуться.

В УМВД по Омской области подтвердили, что Семена Дрозденко нашли мертвым. Причина смерти не сообщается.

#Любовь Фёдорова#Новости#Омская область#Омск
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