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Культурный отдых. На дачном омском теплоходе ввели новый запрет для пассажиров

Культурный отдых. На дачном омском теплоходе ввели новый запрет для пассажиров

Сегодня, 11:25
Фото: 1MI

В Омске на дачном теплоходе запретили распивать алкоголь

Раньше ограничение действовало только для тех, кто едет до Ачаирского монастыря.

В Омске на дачном теплоходе «Москва-126» который следует по маршруту Омск-Зеленый берег, запретили распивать спиртное.

Как сообщает паблик «Омских теплоход», такое решение администрация приняла после многочисленных жалоб пассажиров.

«К большому сожалению питейной культуры некоторые пассажиры лишены — происходили дебоши, пенные вечеринки, громкие проводы и прочие вещи, которые мешали другим пассажирам наслаждаться омской природой», — говорится в сообщении паблика.

Теперь на нарушителей и шумные компании будут вызвать полицию.

Добавим, что запрет распитие спиртных напитков ранее был введен на теплоходе, который следует до Ачаирского монастыря.

#Любовь Фёдорова#Новости#Омская область#Омск#Теплоход#Рейсы теплохода#Алкоголь#Запрет
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