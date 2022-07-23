Культурный отдых. На дачном омском теплоходе ввели новый запрет для пассажиров

В Омске на дачном теплоходе «Москва-126» который следует по маршруту Омск-Зеленый берег, запретили распивать спиртное.
Как сообщает паблик «Омских теплоход», такое решение администрация приняла после многочисленных жалоб пассажиров.
«К большому сожалению питейной культуры некоторые пассажиры лишены — происходили дебоши, пенные вечеринки, громкие проводы и прочие вещи, которые мешали другим пассажирам наслаждаться омской природой», — говорится в сообщении паблика.
Теперь на нарушителей и шумные компании будут вызвать полицию.
Добавим, что запрет распитие спиртных напитков ранее был введен на теплоходе, который следует до Ачаирского монастыря.