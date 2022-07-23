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Известные омские заводы поставляли в школы и садики бракованное молоко и сыр

Известные омские заводы поставляли в школы и садики бракованное молоко и сыр

Вчера, 15:18
Продукция попала на столы школьников.

Роспотребнадзор уличил известные омские заводы в поставках некачественных молочных продуктов. Фальсифицированное молоко, сыр и сливочное масло попало на столы к школьникам и детсадовцам.

Ведомство опубликовало результаты рейдов за три предыдущих месяца. Выяснилось, что  три предприятия, в том числе два местных, производили брак.

Это «Маслосыркомбинат Тюкалинский», «ВНИМИ-Сибирь» и «Сибирский вкус» из Челябинской области. Все три производителя поставляли некачественное молоко, сливочное масло и сыр в социальные и образовательные учреждения.

Установлены поставщики некачественной продукции. Это СПП СК «Молочный» (Тюкалинск), ООО «Сияние» (Омск), ООО «ВНИМИ-Сибирь» и ООО «ИНКОС» (оба — Омск).

Всех нарушителей ждет наказание.

#Любовь Фёдорова#Новости#Омск#Омская область#Школа
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