Известные омские заводы поставляли в школы и садики бракованное молоко и сыр

Роспотребнадзор уличил известные омские заводы в поставках некачественных молочных продуктов. Фальсифицированное молоко, сыр и сливочное масло попало на столы к школьникам и детсадовцам.
Ведомство опубликовало результаты рейдов за три предыдущих месяца. Выяснилось, что три предприятия, в том числе два местных, производили брак.
Это «Маслосыркомбинат Тюкалинский», «ВНИМИ-Сибирь» и «Сибирский вкус» из Челябинской области. Все три производителя поставляли некачественное молоко, сливочное масло и сыр в социальные и образовательные учреждения.
Установлены поставщики некачественной продукции. Это СПП СК «Молочный» (Тюкалинск), ООО «Сияние» (Омск), ООО «ВНИМИ-Сибирь» и ООО «ИНКОС» (оба — Омск).
Всех нарушителей ждет наказание.