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Гнал выше 100. Омич может сесть в тюрьму за жуткую аварию у «Дружного мира»

Гнал выше 100. Омич может сесть в тюрьму за жуткую аварию у «Дружного мира»

Сегодня, 10:30

В Омске водителя BMW будут судить за страшную аварию у «Дружного мира»

В результате ДТП один человек погиб.

В Омске завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего водителя BMW по факту жуткой аварии у «Дружного мира» весной прошлого года.

По материалам дела, в ночь на 7 мая 2021 года, водитель автомобиля «Фольксваген Поло» намеревался повернуть налево с проспекта Карла Маркса на улицу Красных Зорь. Он не убедился в безопасности маневра и в него влетел BMW который ехал во встречном направлении.  Установлено, что скорость последнего была не меньше 100 км/ч.

Столкновение было настолько мощным, что у одного из автомобилей вырвало двигатель. Водитель «Фольксвагена» скончался на месте.

Следствием установлено, что ПДД нарушили оба водителя. Однако в результате ДТП наступила смерть одного из участников происшествия. И именно этот факт вменяется в вину водителю «BMW». Отметим, что сам водитель иномарки вину не признал.

#Любовь Фёдорова#Новости#Омск#ДТП#Смертельное ДТП#ДТП с погибшим#Уголовное дело#Видео
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