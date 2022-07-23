Гнал выше 100. Омич может сесть в тюрьму за жуткую аварию у «Дружного мира»

В Омске завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего водителя BMW по факту жуткой аварии у «Дружного мира» весной прошлого года.
По материалам дела, в ночь на 7 мая 2021 года, водитель автомобиля «Фольксваген Поло» намеревался повернуть налево с проспекта Карла Маркса на улицу Красных Зорь. Он не убедился в безопасности маневра и в него влетел BMW который ехал во встречном направлении. Установлено, что скорость последнего была не меньше 100 км/ч.
Столкновение было настолько мощным, что у одного из автомобилей вырвало двигатель. Водитель «Фольксвагена» скончался на месте.
Следствием установлено, что ПДД нарушили оба водителя. Однако в результате ДТП наступила смерть одного из участников происшествия. И именно этот факт вменяется в вину водителю «BMW». Отметим, что сам водитель иномарки вину не признал.