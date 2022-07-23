Гнал выше 100. Омич может сесть в тюрьму за жуткую аварию у «Дружного мира»

По материалам дела, в ночь на 7 мая 2021 года, водитель автомобиля «Фольксваген Поло» намеревался повернуть налево с проспекта Карла Маркса на улицу Красных Зорь. Он не убедился в безопасности маневра и в него влетел BMW который ехал во встречном направлении. Установлено, что скорость последнего была не меньше 100 км/ч.