Чтобы избавиться от нежеланных гостей омич поджег дом и принял убойную дозу таблеток

Поджигатель в день пожара уехал в Омск и поселился на съемной квартире. Когда к нему пришла полиция, он отказался открывать дверь, а потом и вовсе затих. Оперативники нашли хозяина жилища, открыли его ключами входную дверь: мужчина находился без сознания, рядом – упаковки от таблеток.