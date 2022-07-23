Чтобы избавиться от нежеланных гостей омич поджег дом и принял убойную дозу таблеток

Житель Омской области не выдержал нервного напряжения и поджег дом собственной матери. А после этого попытался свести счеты с жизнью.
По материалам дела, 50-летний житель села Иртыш Черлакского района проживал со своей 75-летней матерью. Между ними постоянно случались разногласия. На эмоциях он не раз грозился сжечь дом.
Последней каплей стал приезд внучки его матери, которая привезла с собой и маленьких детей. Мужчина не раз выражал недовольство по поводу их присутствия.
В итоге он все-таки совершил задуманное и поджег дом. Семья осталась жива, а вот имущество сильно пострадало. Крыша дома и надворные постройки сгорели полностью, огонь уничтожил кухню и повредил другие комнаты.
Поджигатель в день пожара уехал в Омск и поселился на съемной квартире. Когда к нему пришла полиция, он отказался открывать дверь, а потом и вовсе затих. Оперативники нашли хозяина жилища, открыли его ключами входную дверь: мужчина находился без сознания, рядом – упаковки от таблеток.
Его отвезли в ближайшую больницу, где врачи оказали помощь. Придя в сознание, задержанный признался в содеянном: дом матери он поджег при помощи ацетона.