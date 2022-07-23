Город55
ГлавноеВсе новости
Чтобы избавиться от нежеланных гостей омич поджег дом и принял убойную дозу таблеток

Чтобы избавиться от нежеланных гостей омич поджег дом и принял убойную дозу таблеток

Сегодня, 14:43
Фото: УМВД по Омской области

В Омской области мужчина поджег дома матери и попытался убить себя

Все остались живы, а вот имущество сильно пострадало.

Житель Омской области не выдержал нервного напряжения и поджег дом собственной матери. А после этого попытался свести счеты с жизнью. 

По материалам дела, 50-летний житель села Иртыш Черлакского района проживал со своей 75-летней матерью. Между ними постоянно случались разногласия. На эмоциях он не раз грозился сжечь дом. 

Последней каплей стал приезд внучки его матери, которая привезла с собой и маленьких детей. Мужчина не раз выражал недовольство по поводу их присутствия. 

В итоге он все-таки совершил задуманное и поджег дом. Семья осталась жива, а вот имущество сильно пострадало. Крыша дома и надворные постройки сгорели полностью, огонь уничтожил кухню и  повредил другие комнаты. 

 Поджигатель в день пожара уехал в Омск и поселился на съемной квартире. Когда к нему пришла полиция, он отказался открывать дверь, а потом и вовсе затих. Оперативники нашли хозяина жилища, открыли его ключами входную дверь: мужчина находился без сознания, рядом – упаковки от таблеток.

Его отвезли в ближайшую больницу, где врачи оказали помощь. Придя в сознание, задержанный признался в содеянном: дом матери он поджег при помощи ацетона.

#Любовь Фёдорова#Новости#Омская область
Подпишитесь
Известные омские заводы поставляли в школы и садики бракованное молоко и сыр
Продукция попала на столы школьников.
Сегодня, 15:18
Культурный отдых. На дачном омском теплоходе ввели новый запрет для пассажиров
Раньше ограничение действовало только для тех, кто едет до Ачаирского монастыря.
Сегодня, 11:25
Иван Ургант стал ведущим на корпоративе омского предпринимателя Шкуренко
Вчера, 21:04
В Омской области запустили автобус для туристов из Большеречья
Уехать в Большеречье можно на теплоходе, а обратно вернуться в этот же день на автобусе.
Сегодня, 12:58
Иван Ургант стал ведущим на корпоративе омского предпринимателя Шкуренко
Вчера, 21:04
Игры Солдатовой. Скрывающаяся экс-глава омского минздрава покупает билеты в Россию
Вчера, 14:36