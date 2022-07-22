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Ждем похолодания? К Омской области неожиданно подкрались «заморозки»

Ждем похолодания? К Омской области неожиданно подкрались «заморозки»

Сегодня, 13:11
Фото: 1MI

Температура в Омской области резко упадет на 10 градусов

Данные портала Ventusky.com*.

На этих выходных в Омской области ожидается небольшое похолодание: днем температура опустится до комфортных +22 градусов, а вот по ночам ожидается похолодание до +11 градусов.

В основном это связано с сильными дождями и грозами, которые пройдут в Омской области в течение всех выходных. Ветер будет дуть со скоростью около 6 м/с, ночью опускаясь до 2 м/с. 

Фото: www.ventusky.com

Похолодание будет недолгим: уже в начале новой недели воздух прогреется до +30 градусов, при этом ночью температура будет опускаться до +16 градусов. Местами, в основном по северу, пройдут небольшие дожди и грозами, а по утрам возможен туман. 

Ветер также будет слабый со скоростью до 5 м/с. 

*прогноз погоды актуален на момент публикации. 

Фото: www.ventusky.com
#Город#Новости#Омская область#Омск#Погода#Прогноз погоды#Ухудшение погоды#Погода на выходных#Ольга Акамова
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