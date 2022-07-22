Ждем похолодания? К Омской области неожиданно подкрались «заморозки»

На этих выходных в Омской области ожидается небольшое похолодание: днем температура опустится до комфортных +22 градусов, а вот по ночам ожидается похолодание до +11 градусов.
В основном это связано с сильными дождями и грозами, которые пройдут в Омской области в течение всех выходных. Ветер будет дуть со скоростью около 6 м/с, ночью опускаясь до 2 м/с.
Похолодание будет недолгим: уже в начале новой недели воздух прогреется до +30 градусов, при этом ночью температура будет опускаться до +16 градусов. Местами, в основном по северу, пройдут небольшие дожди и грозами, а по утрам возможен туман.
Ветер также будет слабый со скоростью до 5 м/с.
*прогноз погоды актуален на момент публикации.