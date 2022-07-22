Замкнутый круг. Ночью в Омске в очередной раз ввели режим «черного неба»

Буквально за несколько часов до объявления о режиме НМУ омичи жаловались в соцсетях на выбросы. В паблике «Проект «Дыши» Омск» жители города рассказали, что чувствовали вонь на улицах Дианова, Дмитриева и Нефтезаводская. Там ощущался запах газа, жженой резины и химии.