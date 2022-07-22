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Замкнутый круг. Ночью в Омске в очередной раз ввели режим «черного неба»

Замкнутый круг. Ночью в Омске в очередной раз ввели режим «черного неба»

Сегодня, 09:22
Фото: 1MI

В Омске снова ввели режим НМУ первой степени опасности

За несколько часов до НМУ омичи жаловались на выбросы.

Сегодня ночью, 22 июля, в Омске объявили о наступлении режима неблагоприятных метеорологических условий первой степени опасности. Режим НМУ продлится до 11 часов утра. Во время него вредные вещества плохо рассеиваются. Из-за этого горожане могут чувствовать неприятные запахи.

Буквально за несколько часов до объявления о режиме НМУ омичи жаловались в соцсетях на выбросы. В паблике «Проект «Дыши» Омск» жители города рассказали, что чувствовали вонь на улицах Дианова, Дмитриева и Нефтезаводская. Там ощущался запах газа, жженой резины и химии. 

#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омск#Выбросы
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