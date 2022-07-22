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Загадочные перепады. Синоптики рассказали, чего ждать омичам от погоды на выходных

Загадочные перепады. Синоптики рассказали, чего ждать омичам от погоды на выходных

Вчера, 17:09
Фото: 1MI

На выходных в Омской области похолодает до +8

Прогноз погоды на ближайшие дни дали синоптики Обь-Иртышского УГМС.

В УГМС сообщили, что в последние несколько дней Омская область находилась в циркуляции циклона. Почти по всей территории прошли дожди, кое-где  с грозой. В ближайшие дни такая погода местами сохранится, а вот в начале новой недели серьезно изменится.

«До конца недели погодные условия будут формироваться под влиянием тыловой части циклона. Ожидается прохладная погода. Местами небольшие дожди, в дневные часы — с грозой и усилением ветра. Преобладающая температура воздуха ночью +8…+12 градусов, днем +19…+24 градусов», — рассказала начальник ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» Наталия Криворучко.

Сегодня, 22 июля, в Омске ожидается небольшой дождь с грозой, а температура достигнет максимум +23 градусов. Ветер западный, северо-западный 8-13 м/с.

В начале следующей недели на фоне роста атмосферного давления вырастет и температура воздуха. Существенных осадков в эти дни не ожидается.

Также в УГМС сообщили, что в Русской Поляне и Таре наблюдается высокий — 4 класс пожарной опасности. На остальной территории области 1-3 класс горимости. Из-за нестабильной и влажной погоды в ближайшие дни показатель пожарной опасности существенно не изменится.

Рекордов на этих выходных тоже не ожидается: за историю наблюдения в Омске 23 июля максимальная температура воздуха +32.6 градуса фиксировалась в 1901 году, минимальная  +6.4 градусов была в 1937 году.

#Ольга Акамова#Город#Новости#Омская область#Омск#Погода#Дождь#Ветер#Синоптики
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