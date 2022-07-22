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Возможности для мини-путешествий. В Омске утвердили маршруты электричек и теплоходов

Возможности для мини-путешествий. В Омске утвердили маршруты электричек и теплоходов

Сегодня, 14:30
Фото: omskportal.ru

Маршруты электричек и теплоходов в Омске изменятся в 2023 году

Обновленную маршрутную сеть утвердило министерство транспорта и дорожного хозяйства Омской области.

В пресс-службе областного правительства сообщили об обновлении маршрутной сети электричек и теплоходов в 2023 году. Сообщается, что в следующем году будет действовать 13 маршрутов электричек и еще два стыковочных маршрута. Водных маршрутов будет три.

Так, электрички из Омска будут ходить до Исилькуля, Москаленок, Называевска, Калачинска, Колонии, Иртышского и мкр. Входной. От Московки можно будет доехать до Называевска, Любино, Входной, Лузино. Стыковочные рейсы будут курсировать по маршрутам  «Называевская — о. п. 2506 км» для отправления в Свердловскую область и «Исилькуль — п. п. 2742 км» для отправления в Республику Казахстан.

Среди водных рейсов утвердили ежедневный теплоход по межмуниципальному маршруту Большая Тебендя (Паново) — Кайсы. Он будет работать с 1 мая по 31 октября.

Другой межмуниципальный маршрут «Омск-Большеречье» будет отправляться по вторникам и субботам со 2 мая 30 сентября, а также по средам и воскресеньям с 3 мая по  октября.

Последний маршрут теплохода будет пригородным, он будет курсировать по маршруту «Центр — Зеленый берег» по трем интервалам:

  • по средам, пятницам, субботам и  воскресеньям (с 3 мая по 30 августа);
  • по средам, субботам и воскресеньям (со 2 сентября по 30 сентября);
  • по субботам и воскресеньям (с 1 октября по 15 октября).

Отмечается, что два межмуниципальных и один пригородный маршруты планируется субсидировать из бюджета Омской области.

#Ольга Акамова#Город#Новости#Омская область#Омск#Теплоход#Электричка#Маршруты
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