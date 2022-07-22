Возможности для мини-путешествий. В Омске утвердили маршруты электричек и теплоходов

В пресс-службе областного правительства сообщили об обновлении маршрутной сети электричек и теплоходов в 2023 году. Сообщается, что в следующем году будет действовать 13 маршрутов электричек и еще два стыковочных маршрута. Водных маршрутов будет три.
Так, электрички из Омска будут ходить до Исилькуля, Москаленок, Называевска, Калачинска, Колонии, Иртышского и мкр. Входной. От Московки можно будет доехать до Называевска, Любино, Входной, Лузино. Стыковочные рейсы будут курсировать по маршрутам «Называевская — о. п. 2506 км» для отправления в Свердловскую область и «Исилькуль — п. п. 2742 км» для отправления в Республику Казахстан.
Среди водных рейсов утвердили ежедневный теплоход по межмуниципальному маршруту Большая Тебендя (Паново) — Кайсы. Он будет работать с 1 мая по 31 октября.
Другой межмуниципальный маршрут «Омск-Большеречье» будет отправляться по вторникам и субботам со 2 мая 30 сентября, а также по средам и воскресеньям с 3 мая по октября.
Последний маршрут теплохода будет пригородным, он будет курсировать по маршруту «Центр — Зеленый берег» по трем интервалам:
Отмечается, что два межмуниципальных и один пригородный маршруты планируется субсидировать из бюджета Омской области.