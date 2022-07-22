Возможности для мини-путешествий. В Омске утвердили маршруты электричек и теплоходов

Так, электрички из Омска будут ходить до Исилькуля, Москаленок, Называевска, Калачинска, Колонии, Иртышского и мкр. Входной. От Московки можно будет доехать до Называевска, Любино, Входной, Лузино. Стыковочные рейсы будут курсировать по маршрутам «Называевская — о. п. 2506 км» для отправления в Свердловскую область и «Исилькуль — п. п. 2742 км» для отправления в Республику Казахстан.